Tesla 在中國推出新型號 Y 低價版本，續航能力優越

在中國市場，Tesla 的 Model Y 目前有多個配置選擇，其中第二個最具價格競爭力的版本為 Model Y 的中階配置，僅次於基礎的後驅版（Rear-Wheel-Drive），價格也低於全輪驅動版（All-Wheel-Drive）。這一配置不僅為消費者提供了更多選擇，還有助於提升 Tesla 在中國市場的競爭力。隨著 Model Y 在市場上的持續受歡迎，Tesla 的創新能力和市場策略顯示出強勁的成長潛力。

這不僅對 Tesla 自身的發展至關重要，也將在更廣泛的電動車市場中產生積極影響，進一步推動行業的進步與發展。

