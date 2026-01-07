Tesla 在中國推出 Model Y 升級並提供低息融資選項

Tesla 最近在中國對五座 Model Y 進行了小幅更新，將車輛的中央顯示屏升級為更高解析度的 16 吋 2K 顯示器。這家電動車製造商還推出了吸引人的融資選項，包括 7 年低利率，以抵消電動車的新購稅。這些策略旨在改善用戶的擁有體驗，並保持在全球最大電動車市場的價格競爭力。五座 Model Y 的顯示器更大且更優質隨著此次更新，所有三款五座 Model Y 現在均配備了升級的 16 吋 2K 解析度中央顯示屏，取代了之前的 15.4 吋 1080p 面板。

這款顯示器已在六座 Model Y L 上使用，提供了更清晰的視覺效果。Tesla 中國還將 Model Y 的車頂內飾更新為黑色，讓車輛外觀更顯時尚。五座 Model Y 的價格保持不變，分別為人民幣 263,500、人民幣 288,500 和人民幣 313,500。

版本 價格 (人民幣) 價格 (美元 / 約 HK$) Model Y RWD 263,500 $33,750 / 約 HK$ 263,250 Model Y AWD 288,500 $36,979 / 約 HK$ 288,079

這次更新提升了車內的體驗，因為國內競爭對手已經開始採用高解析度顯示屏。根據 CNEV Post 的報導，一些國內汽車製造商已經推出了配備 3K 解析度顯示器的車型。新的融資選項Tesla 還針對其在中國本地生產的車型推出了超長期的融資選項，包括 Model 3 轎車、五座 Model Y 和六座 Model Y L，這一優惠將持續到 2026 年 1 月 31 日。

7 年的選擇年利率低至 0.5%，相當於 0.98% 的利息，預計可為顧客節省高達人民幣 33,479（$4,790）與標準利率相比。此外，還推出了 5 年零利率計劃，並首次擴展至 Tesla Model Y L。這些優惠幫助抵消了中國在 2026-2027 年間對新能源車的 5% 購置稅。隨著 Tesla 不斷推陳出新，這些更新和優惠無疑將進一步鞏固其在市場上的競爭地位。Tesla 的創新不僅提升了消費者的購車體驗，還有助於推動整個電動車市場的進步，顯示出其在未來的成長潛力和對市場的正面影響。

