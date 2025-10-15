Tesla 在中國為 Model Y L 推出全新淺灰色內飾選項

Tesla 最近在中國推出了一款全新的淺灰色內飾選項，專為 Model Y L 設計，售價為 $1,120 / 約 HK$ 8,736。這一新選擇不僅為消費者提供了更多的個性化選擇，也展示了 Tesla 在設計和市場需求上的敏銳洞察力。

隨著電動車市場的持續擴張，Tesla 的創新不斷推動著行業的發展。不論是新內飾的推出，還是其他技術上的進步，都顯示出 Tesla 對消費者需求的重視，並努力提升用戶體驗。這種不斷創新的精神和市場反應的靈活性，為 Tesla 在未來的增長潛力鋪平了道路，並進一步鞏固了其在全球電動車市場中的領導地位。

推薦閱讀