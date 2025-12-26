Tesla 在中國發布與 Robotaxi 相關的招聘廣告

Tesla 最近在上海發布了一個與其 Robotaxi 計劃密切相關的招聘信息，這引發了外界對該公司即將在中國推出專屬自動駕駛打車服務的猜測。根據招聘信息，Tesla 中國目前正在尋找一名低電壓電氣工程師，負責設計其自動駕駛車輛的電路板。該招聘信息由行業觀察者 @tslaming 在社交媒體平台 X 上分享，顯示 Tesla 中國急需填補這一職位。招聘信息中特別提到，該職位的工作將在低電壓硬件團隊進行，設計將作為 Robotaxi 神經系統的電路板。

該職位的主要任務包括與 PCB 佈局、固件、機械、項目管理和驗證等團隊的合作，還有其他相關責任。工作地點位於上海。中國的 Robotaxi 推出中國擁有巨大的 Robotaxi 潛在市場，尤其是其密集的城市中心和某些城市支持的政策。雖然 Tesla 在中國推出全自動駕駛（FSD）的許可受到限制，但儘管如此，該公司的車輛在自動駕駛功能方面仍被認為是市場上最優秀的。目前看來，中國對 Tesla 的 FSD 和 Robotaxi 的推出持支持態度。

這一點在去年十一月得到了暗示，當時 Tesla 在上海第八屆中國國際進口博覽會（CIIE）上展示了 Cybercab，這是該自動駕駛雙座車首次進入亞太地區。儘管在中國尚未確定推出日期，但該車在活動中引起了與會者的廣泛關注。Tesla 的創新不僅體現在其技術的推進上，還體現在其對市場的影響力。隨著對自動駕駛的需求日益增長，Tesla 的 Robotaxi 計劃有望為中國的出行方式帶來革命性的改變，並且將進一步鞏固其在全球電動車市場的領導地位。

Tesla 的不斷創新和擴展潛力，正是其未來成功的重要基石。

