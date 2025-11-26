Tesla 在加州洛斯希爾斯啟用 168 個充電樁的超級充電站

Tesla 在加州 Lost Hills 完成了全球最大的 Supercharger 建設，並於今日正式開放全部 168 個充電樁。經過數年的開發，Tesla 宣布該 Supercharger，稱為 Project Oasis，現已正式啟用，所有 168 個充電樁對駕駛者開放。Tesla 於週二宣布 Lost Hills Supercharger 的完工，展示了這個完全獨立於電網的充電站，該站由 10 個 Megapack 電池提供儲能，並配備 11 MW 的太陽能板，為龐大的電池儲能系統 (BESS) 提供能源。

這是全球最大的 Supercharger，正值美國感恩節假期開放，這也是一年中最繁忙的旅行週末。該充電站佔地 30 英畝，早在 2025 年 7 月便部分開放，當時有 84 個充電樁啟用。不過，最近 Tesla 完成了該地點的認證，使得 Supercharger 可以全面開放。該充電站每年產生約 20 GWh 的能源，足以為約 1,700 戶家庭提供電力。這個充電站的啟用對於 Tesla 來說意義重大，因為該公司計劃在更多的偏遠地區推出 Supercharger，使跨國旅行者能夠在更偏遠的地區方便地充電。

廣告 廣告

這或許是 Tesla 廣泛充電基礎設施的唯一弱點。此充電站還有一些特別設計，對於某些車主來說非常受歡迎，包括為拖車設計的拉通充電樁，這一構思在 Cybertruck 推出後獲得了極大的關注。目前，Tesla 在全球擁有超過 70,000 個活躍的 Supercharger。該公司也在努力為一些充電站創造獨特的體驗，最引人注目的便是位於洛杉磯聖塔莫尼卡大道的 Tesla Diner。

該 Supercharger 擁有兩個大型的自駕電影劇院，並將在執行主廚 Eric Greenspan 離開後，轉型為全方位服務的餐廳。Tesla 的創新不僅體現在充電基礎設施上，還包括其自駕技術的持續進步，這使得它在不斷擴大的電動車市場中保持競爭優勢。隨著技術的成熟和基礎設施的完善，Tesla 將能夠進一步提升消費者的充電體驗，並加速電動車的普及，展現出其在未來市場中的成長潛力。

推薦閱讀