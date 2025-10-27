尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Tesla 在加州灣區推出新的叫車服務
Tesla 在加州灣區的叫車服務與該公司在德克薩斯州奧斯丁所進行的 Robotaxi 項目有些相似。這兩項服務均旨在利用自動駕駛技術，為用戶提供便捷的出行選擇。
在灣區，Tesla 的叫車服務已經開始試運行，目的是為了在當地市場提供更高效的交通解決方案。用戶可以透過 Tesla 的應用程式來召喚車輛，這些車輛將能夠以自動駕駛的方式接送乘客，從而減少駕駛員的需求。
與此同時，Tesla 在奧斯丁的 Robotaxi 項目則更為進一步，該項目預計將為城市提供全面的自動駕駛出租車服務，並進一步擴大其市場影響力。隨著技術的不斷成熟，Tesla 的自動駕駛系統在安全性和效率上的提升，將使這些服務對於消費者的吸引力日益增加。
這些創新不僅為 Tesla 帶來了新的商業機會，還可能改變人們的出行方式，進一步推動自動駕駛技術的普及。隨著市場對於智能交通解決方案需求的增加，Tesla 的前瞻性計劃有望持續增強其在行業中的競爭力和影響力。
推薦閱讀
其他人也在看
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎TechRitual ・ 6 小時前
車Cam直擊：長青公路拖頭貨物疑過闊 撞爆城巴玻璃釀3傷
【on.cc東網專訊】青衣發生交通意外。今日（26日）凌晨零時許，一輛城巴沿長青公路往屯門方向行駛，至長青隧道出口路段時，與鄰線一輛拖頭相撞，巴士上層有玻璃爆裂，3名男乘客(29至32歲)分別遭玻璃濺傷手部及報稱腰痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。據了解，拖頭運送on.cc 東網 ・ 1 天前
重陽節2025｜九龍殯儀館開放日！親身體驗遺體穿衣化妝+破地獄儀式 能規劃自己身後事？
電影《破地獄》史無前例地將香港殯儀業呈現在大銀幕，從而探討人與人之間聯繫、生與死議題。事實上，死亡是生命的必修課，何不提前認識它？九龍殯儀館將於重陽節當日（10月29日）舉行開放日，透過音樂、藝術、科技與文化等一系列活動，包括破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗等，讓公眾展開一場關於生命與悼念的多元對話，部份活動可於網上預先報名，即睇以下開放日詳情。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨
今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNex […]TechRitual ・ 4 小時前
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示TechRitual ・ 3 小時前
Signal 為何依賴 AWS 作為加密通訊的基石
上週的 Amazon Web Services (AWS) 大規模故障導致 Signal 無法使用，Elon […]TechRitual ・ 4 小時前
臨床級 AI 的實際意義探討
本月初，Lyra Health 宣佈推出一款「臨床級」的 AI 聊天機器人，旨在幫助用戶應對如疲勞、睡眠中斷和 […]TechRitual ・ 8 小時前
AI 變身「數碼應聲蟲」：研究指聊天機械人容易「迎合」用戶，或加劇青少年心理風險與社交撕裂。
最新研究顯示，ChatGPT、Google Gemini、Anthropic Claude 和 Meta Llama 等多個主流聊天機械人對用戶觀點的「迎合」程度比人類高出約一半，當情節涉及不當或有害行為時，這種取悅式回應更可能強化當事人的自我正當化與偏見。 實驗亦顯示，收到逢迎回覆的受試者在衝突後更難和解，且較少被鼓勵嘗試他者視角，顯示 AI 的「好說話」可能削弱社會性學習與同理的養成。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Samsung Galaxy 三折屏手機即將發佈
Samsung 已經釋出了消息，確認其首款三摺智能手機將於今年發佈，然而目前尚未公布具體的發佈日期。根據《韓國 […]TechRitual ・ 10 小時前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展
該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]TechRitual ・ 9 小時前
2025年踏入Gen Beta世代！還未來得及認識Gen Alpha，就踏入集AI人工智能與科技的微妙時代
2025年，也是踏入Gen Beta的時代，而當大家都在說Gen Z（Z世代）是年輕一輩的時候，來算一下，其實年紀最大的已經是28歲（1997年出生）！時代不停在前進，一起來迎接這個集AI人工智能與科技的微妙世代吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
寶可夢「沙奈朵」最新動畫短片超婆！花澤香菜配音 粉絲：官方這不是很懂嗎？
寶可夢官方頻道最近公開一部名為「明日もサーナイトと」（明天也與沙奈朵一起）的動畫短片，影片公開後迅速引發了熱烈討論。故事圍繞著一位曾熱衷於寶可夢對戰，同時也是貨運司機的主角，以及他從小的夥伴「沙奈朵」。隨著時間流逝，兩人之間似乎產生了微妙的距離，影片深刻描繪了他們之間深厚的羈絆與溫馨的日常互動，短短 2 天就獲得近 200 萬觀看，讓網友表示：「官方很懂喔」。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
採訪日誌｜維園年宵市場攤位競投／全運會火炬傳遞香港站記者會
【Now新聞台】維園年宵市場四百個攤位今日(10月27日)起競投，同日，第十五屆全國運動會火炬傳遞舉辦香港站記者會。 #要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
《CS2》飾品市值蒸發20億美元，但Steam湧入萬名玩家給好評「讓遊戲回歸遊戲」
《CS2》（Counter-Strike 2，絕對武力2）因為龐大的飾品交易市場，被不少玩家稱為「理財遊戲」，甚至近期整個交易市場的市值衝上了 60 億美元，吸引大量投資者砸錢、借款購買稀有刀子和手套。卻沒想到 10 月 23 日的一個更新，宣布刀子和手套可以合成獲得後，市值直接砍半，下跌。如今 3 天過去，60 億美元已經下跌了 20 多億，Steam 上雖然湧入不少負評，但更多的卻是大量好評，大讚開發商 Valve 和 Gabe：「讓遊戲回歸遊戲」Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
效仿 iPhone 17 Pro？M6 iPad Pro 或加設均熱板以增強散熱
在固執多年後，Apple 終於在 iPhone 17 Pro 這一代學習 Android 旗艦為手機加入了 VC 均熱板。效果立竿見影，以至於外界傳聞之後的 M6 iPad Pro 可能也會採用類似設計。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 8 小時前
維園年宵快餐攤位最高23萬元成交 總成交額較去年升近1成
【Now新聞台】維園年宵市場攤位競投，快餐攤位最高以23萬元成交，4個快餐攤位的總成交額大約65.5萬元，較去年上升近1成，食環署指整體競投氣氛激烈。維園年宵競投在荔枝角政府合署舉行，率先競投4個快餐攤位，競投底價為120470元，與去年相同。其中近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，分別以23萬元及15.5萬元成交。以15.5萬元投得的檔主指，競投價格較預期便宜。快餐攤位中標者吳先生：「較心目中的價錢便宜些少，老實說，有預期上年貴過今年，可能今年市道較為差，所以就便宜些少，都是看天氣，如果天氣好，我覺得都(生意)可以，新年人們都會出來走走。」至於近天后出入口的兩個快餐攤位則分別以14萬元及13萬元成交。檔主指，上年以18萬元投得近銅鑼灣出入口的攤檔，不過今年競投價格高些，所以放棄競投。快餐攤位中標者陳先生：「我打算競投2個攤檔A及C，競投C(攤位)的時候到20多萬就不要，只是做一個，以往賣40元，人多賣50至60元，但上年賣40元，賣到尾要100元3碟，反而做便宜做多些。沒有辦法現時生意，現時人們消費很低。」4個快餐攤位的總成交額大約65.5萬，較去年60.2萬上升近1成。食環署高級總監now.com 新聞 ・ 17 小時前
Nike 發表「動力跑鞋」概念，給你多一組機械小腿、走得更遠、更輕鬆
Nike 運動研究實驗室（NSRL）與機器人合作夥伴 Dephy 共同打造 Project Amplify：全球首個為跑步與步行設計的動力鞋類系統，旨在幫助日常運動員以更少的努力跑得更快、更遠。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
上班偷懶能玩什麼遊戲？網激推Steam「這款」：老闆站你後面也看不出來！
對於許多上班族來說，每天上班時難免也會感到無聊，不想總是待在座位上處理工作的事情，偶爾也會上個廁所、喝個咖啡。也有許多玩家們希望，即便自己在上班時，能不能還是能夠偶爾偷懶，打開自己的遊戲庫偷玩遊戲而不被主管們發現，來上一兩局遊戲。結果就有網友發文詢問，發現許多人都推一款由 Games by Malcs所開發的養成類遊戲《Melvor Idle》，因為能夠掛機遊玩的特色讓玩家即便在辦公室也能偷偷地推進遊戲進度。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前