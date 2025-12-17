Tesla 在加州的自駕系統面臨監管新局面

Tesla 在加州的全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）套件面臨了一個有趣的情況。加州的汽車管理局（Department of Motor Vehicles, DMV）曾建議暫停該公司的銷售許可，但隨即將此措施擱置。該機構給予 Tesla 一個改正的機會，並表示在建議暫停為期 30 天的處罰後，將給予 Tesla 90 天的時間，以達到合規要求。DMV 指控 Tesla 在其先進駕駛輔助系統（ADAS）功能上使用了如「自動駕駛」和「全自動駕駛」等誤導性詞語。

DMV 的主任 Steve Gordon 希望 Tesla 能找到方法修正這些誤導性的說法。然而，Tesla 在周二對此事件作出了回應，強調這是一個針對使用「自動駕駛」這一術語的消費者保護命令，並表示沒有任何顧客提出問題。Tesla 指出，加州的銷售將不受影響，將持續進行。Tesla 在社交媒體上提到：「這是一個針對使用「自動駕駛」術語的消費者保護命令，並且沒有任何顧客提出問題，因此在加州的銷售將不受影響。」

廣告 廣告

Tesla 多年來一直使用「自動駕駛」和「全自動駕駛」這些術語，並在 FSD 套件的名稱後添加了「（監控）」一詞，以期解決各地監管機構對該計劃標籤的潛在問題。據報導，Tesla 可能不久後便會停止因使用「全自動駕駛」名稱而受到的批評。在 Robotaxi 方面，該套件也持續改進。本周，有車輛在奧斯汀市被發現無人駕駛。CEO Elon Musk 後來確認，Tesla 開始在奧斯汀測試無人監控的乘車服務，並希望在年底之前推出無需監督的載客服務。

此外，Tesla 股票在本周再度上漲，並於周二收盤創下歷史新高，漲幅超過 3%，達到 $489.88 / 約 HK$ 3,820。這一價格超越了之前的紀錄收盤價 $479.86 / 約 HK$ 3,740。今年以來，Tesla 股票經歷了波動，年初時跌幅超過 40%。不過，自四月底以來，股價逐漸回升，重新回到低於 $200 的水平。隨著政府逐步淘汰 $7,500 的稅收抵免，需求激增，第三季度的交付量創下公司歷史最高紀錄。

隨著無人駕駛技術的發展和 Robotaxi 的推進，Tesla 正在朝著成為市場上最具成長潛力的公司邁進。這些創新不僅增強了 Tesla 的市場地位，更為未來的發展鋪平了道路，顯示出其對電動車市場的正面影響。

推薦閱讀