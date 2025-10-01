Tesla 在土耳其售出超過 50,000 輛車輛

Tesla 在土耳其取得了顯著的里程碑，距離該公司在該國開始交付汽車僅僅三年。這一成就由電動汽車製造商的官方社交媒體帳號在平台 X 上公布。Tesla 歐洲及中東的官方帳號指出，僅在三年內，土耳其的 Tesla 車主已超過 50,000 人。該帳號還發布了一張展示其第 50,000 輛交付車輛的照片，這是一輛全新的黑色 Model Y 車型。Tesla 歐洲及中東在 X 上表示：「在我們在該國交付第一輛汽車不到三年的時間內，土耳其的 Tesla 車主數已超過 50,000 人。」

這一里程碑反映了 Tesla 在土耳其的迅猛增長，尤其是在 2025 年 8 月的銷售數據中得到了充分顯示。根據報導，Tesla 在 8 月的銷售量達到 8,730 輛 Model Y，與 7 月相比增長了 86%。這一銷售量幾乎佔據了該月土耳其所有電動汽車銷售的一半，進一步鞏固了 Tesla 在土耳其電動車市場的領導地位。

廣告 廣告

在該期間，Tesla 的銷售增長超過了幾乎所有競爭對手，僅有雷諾的銷售量更高。競爭對手比亞迪（BYD）在同一時期的銷售量為 1,639 輛，成為土耳其第二暢銷的電動車品牌。Tesla 在土耳其的增長受到該國稅收結構的支持。電動車享有較低的特別消費稅，稅率介於 25% 至 170% 之間，具體取決於動力輸出。這一稅率顯著低於汽油車的 70% 至 220%。此外，電動車買家在前十年的擁有期間還可獲得汽車稅的免除，並有助於節省最多 $30,000 / 約 HK$ 234,000。

隨著 Tesla 在土耳其市場的強勁增長，顯示出其創新技術和商業模式的潛力，未來可能對整個電動車市場產生積極影響。Tesla 的成功不僅體現了其在全球市場的競爭力，還進一步推動了電動車的普及，促進可持續交通的發展。

推薦閱讀