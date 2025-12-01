宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Tesla 在奧地利招聘自動駕駛測試人員
Tesla 正在加強其在歐洲擴展全自動駕駛（FSD）技術的努力，近期在奧地利維也納的招聘信息中透露了這一點。該職位為 Fahrzeugführer（車輛操作員），主要負責駕駛和監控測試車輛，並收集實際駕駛數據，以優化該國的全自動駕駛系統。根據 Tesla 的職業網站，這個職位的主要職責包括在城市和高速公路環境中操作車輛，記錄系統性能等。申請者需要擁有有效的奧地利駕駛執照，並至少有兩年的駕駛經驗。流利的英語能力以及對駕駛輔助系統的熟悉程度也是必需的。
該職位的年薪最低為 32,000 歐元（約 HK$ 249,600），具體薪資會根據相關專業經驗和資格而有所調整。此外，與其他 Tesla 職位類似，該職位還提供 TSLA 股票作為激勵。在近期幾個月中，Tesla 在歐洲的全自動駕駛技術推廣取得了顯著進展。特別是在西班牙，該國的交通總局於 2025 年 7 月啟動了 ES-AV 框架，以標準化自動駕駛車輛測試，並授權 Tesla 在全國進行 FSD 試驗。這些試驗將在 2027 年 11 月之前進行，目的是使西班牙成為自動駕駛技術的領導者。
除了西班牙，Tesla 也在德國、法國和意大利進行了 FSD 演示，並計劃於 2026 年初在荷蘭獲得國家批准。Tesla 的這些努力不僅是技術上的突破，還有助於促進各國對自動駕駛技術的監管和透明度。隨著 Tesla 在歐洲市場的擴展，該公司的創新技術無疑將對未來的交通運輸產生深遠影響。Tesla 的全自動駕駛技術不僅能提升駕駛安全性，還能為用戶提供更高效的出行方式，進一步鞏固其在全球電動車市場的領先地位。這種不斷的創新和市場推廣使 Tesla 在未來的成長潛力上，展現出強大的正面影響。
