Tesla 在奧斯丁擴展機器人計程車業務

Tesla 最近在奧斯汀進行了自 8 月 26 日以來的首次擴展。該公司仍然在加州灣區運營，並特別將該計劃稱為「叫車服務」。這一新擴展顯示了 Tesla 在美國市場的持續增長潛力，尤其是在電動車和創新技術的推動下。

隨著 Tesla 不斷拓展其業務範圍，該公司在推動可持續交通以及提升用戶體驗方面的努力，無疑為市場帶來了正面的影響。Tesla 的創新不僅提升了品牌知名度，還為未來的增長鋪平了道路。

