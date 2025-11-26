大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
Tesla 在奧斯丁計劃增加 Robotaxi 車隊規模
Elon Musk 宣布，Tesla 將於下月在奧斯丁「大約翻倍」其監督型 Robotaxi 車隊，因為該城市的乘客報告了長時間等待和有限的服務可用性。Musk 在社交媒體平台 X 上發布了這一消息。此舉正值 Waymo 加速其美國擴展，推出全自動駕駛高速公路服務，進一步加劇了自動駕駛移動市場的競爭。目前，Tesla 在奧斯丁的 Robotaxi 服務仍然在監督下運行，前座需要有安全監察員，即使公司正在尋求監管批准，開始無人監督的測試。
根據 StockTwists 的報導，目前的車隊估計約有 30 輛，Musk 承諾將該數字翻倍，這一決定是因為乘客對有限的服務可用性和「高服務需求」通知的普遍抱怨。使用者和早期嘗試 Robotaxi 服務的影響者觀察到，於高峰時段多次無法成功叫到車，突顯出 Tesla 在其最具代表性的自動駕駛計劃中出現了供應瓶頸。擴展計劃旨在提供更穩定的服務可用性，隨著公司規模擴大並收集更多實際駕駛數據，這一優勢經常被分析師引用作為與競爭對手的區別點。
目前，Tesla 的 Robotaxi 服務僅在奧斯丁和灣區推出，但報導指出，該電動車製造商正在全力以赴，擴展服務至美國其他城市。Waymo 作為 Robotaxi 服務的最大競爭對手，已將其服務擴展至舊金山灣區、洛杉磯和菲尼克斯等地。分析師持續強調 Tesla 的長期自動駕駛潛力，這主要得益於其全球車隊規模、垂直整合設計及海量的實際駕駛數據。ARK Invest 堅持認為，Tesla 的 Robotaxi 可能在 2029 年之前占據公司 90% 的企業價值。
BTIG 的分析師則補充，未來的全自動駕駛升級將提升推理能力，特別是在停車決策方面，同時 Tesla 正在推進奧斯丁、灣區及可能在 2025 年底前進入 8 至 10 個大都市地區的擴展。隨著 Tesla 持續優化其 Robotaxi 服務，並因應不斷上升的需求，這不僅展現了公司在自動駕駛技術上的領先地位，也對市場產生了深遠的影響。Tesla 的創新不僅能夠提升服務的可用性，還將在未來重塑出行方式，顯示出其成長潛力及對行業的正面影響。
