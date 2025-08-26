渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
Tesla 在奧斯丁進一步擴展 Robotaxi 服務
Tesla 在今早再次擴展了 Robotaxi 的地理圍欄，這一舉動再次領先於 Waymo，因為該汽車製造商的服務區域增長幫助其在激烈的競爭中超越對手。關於 Tesla 與 Waymo 在德克薩斯州奧斯汀的無人駕駛共享服務能力的競爭，已經引起了廣泛的討論。兩家公司相互回應擴張，繼續競爭，最終使該地區的消費者受益。今早，Tesla 再次擴展了 Robotaxi 的地理圍欄，這次的增長使其在奧斯汀的服務區域大幅超越 Waymo。
以下為 Tesla 與 Waymo 在奧斯汀的 Robotaxi 地理圍欄地圖比較：
公司
地理圍欄面積
Tesla
約 171 平方英里 / 約 HK$ 1,327
Waymo
約 90 平方英里 / 約 HK$ 702
Tesla 新的 Robotaxi 地理圍欄大約覆蓋了奧斯汀市中心和郊區的 171 平方英里，這是 Waymo 的兩倍多，Waymo 的地理圍欄則為 90 平方英里。7 月 14 日，Tesla 正式在奧斯汀的服務區域上超越了 Waymo，但不久後，Waymo 也迅速做出反應，將其地理圍欄從 37 平方英里擴展至 90 平方英里。Uber 的全球自動駕駛和配送部門負責人 Sarfraz Maredia 表示，這一舉動「解鎖了奧斯汀的另一個關鍵里程碑，Waymo 的運營區域從 37 平方英里擴展至 90 平方英里，這意味著更多的乘客可以通過 Uber 應用體驗 Waymo 的全自動駕駛汽車。」
Tesla 雖然沒有立即回應，但其在奧斯汀郊區進行驗證車輛測試的時間使其能夠進一步擴展 Robotaxi 的地理圍欄。今次的擴展可能是 Tesla 在其 Robotaxi 平台上邁出的最大一步，不僅因為公司大幅擴大了地理圍欄的面積，還因為它進入了郊區，甚至將 Gigafactory Texas 包含在服務區域內。
隨著競爭的加劇，Waymo 可能會再次迅速作出回應，就像 Tesla 在 7 月底擴展時那樣。這場激烈的競爭不僅推動了兩家公司之間的創新，也為消費者帶來了更好的選擇和服務。Tesla 的持續創新和擴展，無疑將在自動駕駛共享市場中發揮越來越重要的作用，並為未來的增長潛力鋪平道路。
