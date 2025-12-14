Tesla 在德克薩斯州啟動無人駕駛 Robotaxi 測試

Tesla 近日在美國德克薩斯州奧斯汀開始進行 Robotaxi 測試，並且這次測試是無人駕駛的。公司首席執行官 Elon Musk 在周日確認了這一消息。兩台 Tesla Model Y Robotaxi 在奧斯汀的公共道路上行駛，車內並無任何乘客。這一測試階段在 Elon Musk 確認 Tesla 將在未來三週內移除車輛的安全監控系統後僅一周展開。自從去年六月 Robotaxi 車隊推出以來，Tesla 一直在努力於年底前實現無人駕駛的叫車服務。

在測試中，第一台 Robotaxi 被目擊時，側面清晰地顯示出車內空無一人。根據報導，第二台顏色相同但車牌不同的 Robotaxi 也在稍後被捕捉到，並同樣無人駕駛。這兩台車在奧斯汀市中心的 South Congress 和 Dawson 街區附近行駛，顯示出 Tesla 在 Robotaxi 計劃上的重大進展。自從推出以來，Tesla 一直努力擴大其 Robotaxi 車隊，以應對市場上對這一平台的需求。

廣告 廣告

不過，自計劃啟動以來，Robotaxi 計劃的主要重點在於移除安全監控系統並啟動完全無人駕駛服務，這一努力現在即將成為現實。這一舉措標誌著 Tesla 在自駕技術方面的重大進展，未來幾年內，該技術還將擴展到乘用車上。Tesla 車主對於全自動駕駛（Full Self-Driving）系統已有相當的使用經驗，儘管目前尚未完全自動化，但該平台的表現一直名列前茅。Tesla 的 Robotaxi 測試無疑是對其自駕技術的一次重要驗證，展現了其在無人駕駛領域的潛力。

隨著技術的持續進步，Tesla 有望在未來的交通運輸市場中發揮更大的影響力，並推動行業向無人駕駛的未來邁進。

推薦閱讀