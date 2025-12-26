《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
Tesla 在德國啟動首個公共自駕巴士服務
Tesla 在德國艾菲爾克賴斯比特堡-普魯姆地區推出了歐洲首個公共班車服務，並使用全自動駕駛（監管模式），展示了該技術如何為面臨交通選擇有限的人士恢復獨立性和流動性。當地官員在狹窄的鄉村道路上測試了該系統，對 FSD 的平穩駕駛和人性化表現印象深刻，有人甚至形容該服務為改變日常生活的助力，特別是在遠離城市中心的地區。阿茲費爾德市市長約翰內斯·庫爾（Johannes Kuhl）和地區管理員安德烈亞斯·克魯佩特（Andreas Kruppert）親自體驗了 Tesla 的班車服務，親眼見證了 FSD 如何自信地駕駛於蜿蜒的鄉村小路上。
克魯佩特表示：「自動駕駛對許多人來說聽起來像科幻小說，但我們在這裡看到它在鄉村地區運行得非常好。」庫爾也提到，FSD「感覺就像一位非常有經驗的司機。」這項試點計劃補充了當地的市民巴士計劃，該計劃為無法自行駕駛的老年居民提供按需接送服務。Tesla Europe 分享了一段該服務的演示視頻，突顯了 FSD 如何讓人們重獲自由，即使在公共交通不普遍的地區。該地區的居民在沒有其他交通工具的情況下，能夠免費搭乘搭載 FSD 的班車。
德國經濟事務及交通部的丹尼拉·施密特（Daniela Schmitt）支持這一項目，讚揚了促成這一歐洲首創的合作。根據該部門的說法，這一服務在鄉村地區的推廣展示了 FSD 在主要城市之外的潛力，為孤立的居民帶來了如購物、看病和社交聯繫等實際利益。部門在 LinkedIn 上發文指出：「可靠且靈活的交通在鄉村地區尤為重要。Tesla 在艾菲爾克賴斯比特堡-普魯姆推出的這項自駕車（FSD 監管模式）班車服務，現在展開了一個創新的試點計劃，補充了當地的社區巴士服務。
這是歐洲首個此類項目，帶來了真實的鄉村交通利好：更大的可及性、更高的靈活性，以及實際的日常生活利益。這是對創新、合作和未來導向交通的一個強烈信號。」Tesla 的這一創新不僅展示了自動駕駛技術在改變人們生活中的潛力，也為未來的交通模式提供了新的思路。隨著 Tesla 在全球範圍內推廣其先進技術，這種創新將可能在未來為更多偏遠地區的居民帶來便利，促進社會的整體流動性與生活質量。
