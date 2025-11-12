專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Tesla 在德州新廠開始招聘，預計年產 10,000 個 Megapacks
Tesla 的 Brookshire 工廠預計每年將生產 10,000 個 Megapacks，這相當於 40 千兆瓦時的能源儲存能力。此舉不僅顯示了 Tesla 在可再生能源領域的雄心，也反映了其在能源儲存技術上的持續創新。隨著全球對可持續能源解決方案的需求日益增加，Tesla 的這一舉措將進一步增強其市場競爭力，並對環保和能源轉型發揮積極影響。Tesla 的創新不僅促進了自身的成長潛力，還為推動全球能源界的變革提供了有力支持。
習近平跟特朗普都不去 COP30開來還有意義嗎？
BBC 十年前在巴黎拍攝的一張照片，如今看起來有些像歷史遺跡。 照片中，數十名身穿深色西裝的男女排成一列，站在一個巨大的標牌前，上面寫著「巴黎第21屆聯合國氣候變化大會」（COP21 Paris）。 正中央是時任英國首相卡梅倫（David Cameron），他笑容滿面，站在未來的查爾斯三世國王（King Charles III）旁邊，而站在國王前面的是中國國家主席習近平。遠在右側的是時任美國總統奧巴馬（Barack ...BBC News 中文 ・ 1 天前
浦河員工倒車逃脫的危機？ 東北3089件熊目擊紅燈！
哎喲，山形的秋冬本該是泡湯賞雪的愜意時光，誰知11月7日上午7點30分許，米澤市一間山區溫泉酒店突然闖進一隻身長1.5米的成年熊，撞壞櫃檯廚房和房間，店內老闆夫婦和一名家人嚇得魂飛魄散！Japhub日本集合 ・ 4 小時前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
強烈東北季候風下周再臨 11.19 最低氣溫 16 度｜Yahoo
熱帶氣旋鳳凰將於台灣南部登陸，本港在乾燥東北季候風下有不錯的天氣，直至下周初都有陽光。不過天文台提醒，預料一股強烈東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，其中下周三（19 日）氣溫會降至最低 16 度。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
鳳凰｜熱帶氣旋警告取消 天文台發強烈季候風信號｜Yahoo
天文台在晚上 9 時 40 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 3 天前
川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗
（法新社巴西貝倫11日電） 儘管美國總統川普本人及其政府要員都不參加今年在巴西亞馬遜雨林城市貝倫舉行的聯合國氣候峰會，但今天會議第二天的焦點，仍將被美國人主導─加州與新墨西哥州的民主黨籍州長。紐松此行的行程包括與巴西巴拉州（Para）州長巴爾巴柳（Helder Barbalho）會面—該州首府正是本屆聯合國氣候峰會主辦城市貝倫（Belem）—以及與美國新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）會談。法新社 ・ 1 天前
日本多地取消紅葉季及煙花大會等活動
日本共同社報道，由於日本近日接連發生熊出沒襲擊人事件，國內多地文體活動被逼取消。10月中旬，北海道北斗市一處公園，因活動時段與棕熊活動的夜間時段重合，遇熊危險系數升高，因此張貼公告，通知取消紅葉季亮燈活動，而札幌市亦有一些公園和散步路線關閉。在7月發生送報員遭熊襲擊身亡事件的北海道福島町，繼大相撲九重部屋夏季集訓取消後，至少還有煙花大會等7場活動停辦。此外，富山縣入善町取消了長跑接力大賽，秋田縣大仙市停辦了國家指定名勝「舊池田氏庭園」的萬聖節活動。據悉，熊一旦在人類居住區獲取食物，便可能反覆前來。熊生態問題專家、酪農學園大學教授佐藤喜和提醒活動舉辦者，須妥善處理垃圾及作物，避免吸引熊隻，並完善地區環境。他又稱，從周期來看，明年山中作為食物的果實將會充足，預料熊出沒將會減少。(WL)infocast ・ 1 天前
IEA：石油消耗量可能持續增長至2050年
國際能源署(IEA)發表報告，進一步軟化對石油需求即將見頂的立場，重新引入「現行政策情景」，預計全球石油消耗量可能持續增長至2050年，預計到2050年將上升13%，因電動車普及的速度放緩。 除現行政策情景外，報告繼續包括「既定政策情景」，預計石油需求約於2030年見頂，但報告未估計那個路徑為較可能。署長Fatih Birol表示，引入兩個新情景是要反映政治、經濟及能源環境的不確定性日益增加，預計未來石油需求的主要決定因素是交通電動化，這將取決於政府政策。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
天氣報告｜部分時間有陽光 最高氣溫約25度
【Now新聞台】本港今日(11月12日)天氣預測，部分時間有陽光。日間最高氣溫約25度。吹和緩至清勁偏北風，初時部分地區吹強風，高地間中達烈風程度，海有湧浪。 展望明日及星期五早上稍涼，氣溫在20度左右。本周後期部分時間有陽光。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
早晨天氣節目(11月12日上午7時) - 科學主任梁麗儷
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 14 小時前
鳳凰料傍晚接近恆春半島 宜蘭縣受外圍環流及季候風影響有暴雨致災情
台灣氣象部門表示，熱帶風暴鳳凰將移向台灣一帶並繼續減弱，預料傍晚接近恆春半島，繼續發布陸上颱風警報，警戒範圍包括嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、恆春半島等地。受風暴影響，全台今日有11個縣市停工停課。受鳳凰的外圍環流及東北季候風影響，東部地區昨日雨勢不斷，大暴雨導致宜蘭縣多處水浸，蘇澳、羅東都傳出災情，超過30人受傷。鳳凰早前吹襲菲律賓，增至27人死亡，2人失蹤，超過359萬人受災。(ST)infocast ・ 12 小時前
港華智慧能源發行第三期「類REIT」 規模達8.12億元人民幣
港華智慧能源(01083.HK)於深圳證券交易所成功發行「零碳智慧3期綠色資產支持專項計劃(碳中和)」(類REIT)，規模達8.12億元人民幣。今次是港華智慧能源本年度第二次發行類REIT 產品，亦是50億元人民幣儲架額度內的第三期項目，優先級證券票面利率維持2.3%。產品獲商業銀行、龍頭券商、信託、國有投資機構、外資機構等積極認購，反映市場對公司的資產管理能力及前瞻性綜合能源戰略的信心。是次募集所得的資金將繼續投放於光伏及儲能項目，為公司可再生能源領域的發展繼續增添動能。截至2025年6月，港華智慧能源的光伏項目累計併網規模達2.6吉瓦。儲能業務增長迅速，售電服務已拓展至八個省份。透過發展「能源即服務」(Energy as a Service, EaaS)模式，公司持續推進光伏、儲能及售電綜合服務，並透過智慧能源生態平台提升資產監控及電力交易效益，為客戶提供一站式方案，協助建設零碳工廠及園區。港華智慧能源於去年及今年上半年先後發行兩期類REIT產品，兩期合共成功融資10億元人民幣。今次發行第三期類REIT，將進一步擴展公司的綠色融資渠道。未來，港華智慧能源會持續深化與金融機構合作，推infocast ・ 1 天前
澳門未來數小時將取消所有風球
澳門天文台表示，「鳳凰」現時已減弱為強烈熱帶風暴，預料今明兩日繼續向北至東北方向移動，橫過南海東北部，大致趨向台灣地區。隨「鳳凰」逐漸遠離澳門，且強度進一步減弱，因此，未來數小時將取消所有熱帶氣旋警告訊號。由於未來數日澳門主要受東北季風影響，預料澳門今明兩日風勢較大，風力達5至6級及有較強陣風，在空曠地方逗留及工作的人士應提高警覺，將視乎情況發出強烈季候風訊號。(CW)infocast ・ 1 天前
熱帶氣旋鳳凰｜天文台：本港天氣會逐漸受東北季候風主導
【Now新聞台】一號戒備信號繼續生效。天文台指，過去數小時，強烈熱帶風暴鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，正在香港以東500公里左右掠過，而本港天氣會逐漸受東北季候風主導，當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台高級科學主任唐宇煇：「大致多雲，初時有一、兩陣微雨，明日(周三)市區最低氣溫約21度，新界再低一、兩度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁的偏北風，初時離岸間中吹強風，高地達烈風程度，海有湧浪，再看遠些，在周四及周五早上天氣會稍涼，氣溫約20度左右，本周後期部分時間有陽光。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中央氣象台續發布颱風黃色預警 台灣氣象部門發布陸上颱風警報
在澳門,一號風球仍然生效,預料在上午維持。氣象局表示,颱風「鳳凰」正橫過南海東北部,預料下午至晚間最接近澳門,除非「鳳凰」採取較偏西路徑移近廣東沿岸,否則將會視乎風力情況發出強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。內地中央氣象台繼續發布颱風黃色預警,預料「鳳凰」日間強度維持或略有增強,夜間逐漸轉向東北移動並逐漸減弱,明日下午到晚上以強烈熱帶風暴級或颱風級別,在台灣西南部沿海再次登陸,之後迅速減弱。台灣氣象部門發布陸上颱風警報,把高雄、屏東、恒春半島列入首波警戒範圍,預計「鳳凰」明日下午至傍晚接近台灣陸地,隨著「鳳凰」接近,陸上警戒範圍會擴展至台南及台東地區。 (BC)infocast ・ 1 天前
天文台：鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱
【Now新聞台】一號戒備信號繼續生效。天文台指，過去數小時，強烈熱帶風暴鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，未來數小時會在香港以東500公里左右掠過，而本港天氣會逐漸受東北季候風主導，當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台高級科學主任唐宇煇：「明日(周三)市區最低氣溫約21度，新界再低一、兩度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁的偏北風，初時離岸間中吹強風，高地達烈風程度，海有湧浪。再看遠些，在周四及周五早上天氣會稍涼，氣溫約20度左右，本周後期部分時間有陽光。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前