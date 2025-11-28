焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

TechRitual

Tesla 在意大利、法國及德國啟動 FSD 乘客體驗計劃

Techritual.com

Tesla 最近在意大利、法國和德國啟動了全自動駕駛（監督版）乘客同乘計劃。這個計劃讓公眾可以作為非駕駛觀察員，親身體驗全自動駕駛如何在城市街道上導航。根據 Tesla 的活動頁面，這個計劃的推出恰逢潛在的 2026 年初荷蘭監管批准，這或許將為全歐盟範圍內的全自動駕駛推廣鋪平道路。乘客同乘體驗Tesla 的乘客同乘計劃邀請參與者坐在副駕駛座上，體驗全自動駕駛如何處理真實世界的交通，這是日常駕駛中最具壓力的部分，旨在讓道路變得更安全。

根據公司在 X 平台上透過官方 Tesla Europe Middle East 賬號發佈的公告，參與者可以在當地頁面報名，並享受至 12 月的免費名額。Tesla 團隊將駕駛車輛穿越城市街道、圓環和高速公路。Tesla 表示：「成為首批坐在副駕駛座上體驗全自動駕駛（監督版）的人之一。我們的團隊將帶你一起上路，展示全自動駕駛（監督版）如何在真實路況下運作。了解它如何應對實時交通，並掌握駕駛中最具壓力的部分，讓道路對你和他人更安全。快來加入我們，了解我們如何朝著完全自動駕駛的未來邁進。」

廣告

建立信任以推動無監督版的全自動駕駛Tesla 的全自動駕駛（監督版）乘客同乘計劃可能是一個有效的工具，幫助建立消費者信任，讓普通車主和通勤者習慣於自動駕駛的概念。通過讓參與者坐在副駕駛座，Tesla 可以讓他們近距離觀察這些尖端消費級無人駕駛系統的運作。全自動駕駛（監督版）已經在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭及部分中國等多個國家推出。迄今為止，駕駛者對全自動駕駛（監督版）的反應普遍積極，因為它確實使駕駛任務和長途出行變得更加輕鬆愉快。

此外，全自動駕駛也是一項關鍵的安全功能，這一點在一輛正在使用全自動駕駛的 Tesla 在澳大利亞被一顆看似流星的物體撞擊事件中得到了充分證明。儘管遭遇撞擊，該車輛仍然安全移動，這在手動駕駛的情況下則很可能不會如此。隨著 Tesla 持續推進其全自動駕駛技術，這不僅提升了用戶的駕駛體驗，更在行業內樹立了新的安全標準。Tesla 的創新不僅展示了其在電動車領域的領導地位，也為未來的自動駕駛市場打下了堅實的基礎。

隨著全球對自動駕駛技術需求的增長，Tesla 的持續努力將預示著一個更安全和高效的出行未來。

推薦閱讀

宏福苑五級大火

其他人也在看

平治純電GT四門轎跑宣傳片曝光，《F1》車手聯手F1，千匹性能有靈魂補充

平治純電GT四門轎跑宣傳片曝光，《F1》車手聯手F1，千匹性能有靈魂補充

文章來源：Qooah.com 汽車媒體 CarScoops 發佈博文表示，平治在拉斯維加斯大獎賽期間，為了提升純電 GT 四門轎跑的名氣，特意邀請荷里活巨星 畢·彼特 (Brad Pitt) 與平治 F1 車手 佐治·羅素（George Russell）一同拍攝新車宣傳片。 在此次活動中，平治帶來了一款帶有輕度偽裝的全新純電 GT 四門轎跑原型車。作為 AMG GT XX 概念車的量產版本，沿用了流暢動感的設計。定位對標保時捷 Taycan 和 Audi RS e-tron GT 等強勁的性能跑車。 平治為該車拍攝了一段由 彼特 和 羅素 共同出演的商業廣告，主要展示的是車輛卓越的性能實力。可以看到 羅素 駕駛著汽車在酒店的地下停車場進行了精彩的燒胎和漂移，隨後將車交給彼特。 AMG 純電 GT 四門轎跑基於 AMG.EA 平台打造，運用了鋁、鋼和輕質纖維復合材料多種材質，兼顧輕量化並滿足高強度需求。 動力方面，猜測量產版會採用概念車的配置，採用三台軸向磁通電機，綜合輸出馬力超過 1000 匹。 值得一提的是，平治為了彌補電動車缺失的燃油引擎聲浪，特意打造了一套能逼真模擬引擎聲的系統。

Qooah.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次　途徑大埔等39條專營巴士路線需改道

宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次　途徑大埔等39條專營巴士路線需改道

【Now新聞台】運輸署表示，宏福苑附近實施特別交通安排，呼籲市民出行前留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。 其中，港鐵東鐵綫在早上繁忙時間額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段班次，並在沙田、大埔墟和太和站加強人手協助乘客。另外，九巴及龍運等39條專營巴士路線受影響，包括途徑大埔公路元洲仔段近廣福邨一段，和廣宏街及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑等路線。而運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心道路交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前

大華繼顯:料比亞迪和理想銷量在中國已達高峰 目標價各為90元及52元

大華繼顯發研報指，2025廣州車展聚焦智能電動化、全場景NOA、智能座艙、增程式電動車（EREV）及未來概念如飛行汽車和人形機器人。車展表明，「EREV超級周期」正在形成，或促使混合動力車滲透率在2026年提高。料高端化即售價超30萬人民幣的車型將有所增長，但入門級電動車市場的價格戰仍在持續。報告表示，覆蓋的原始設備製造商共推出五款新車型，該行預期2025年第四季至2026年的交付量將顯著提升。該行對各細分領域的偏好排序依次為：汽車零部件製造商 > 原始設備製造商（OEM） > 汽車經銷商。儘管汽車零部件行業面臨比OEM更大的地緣政治風險，但領先的汽車零部件企業憑藉其更具主導地位的市場地位，對投資者更具吸引。首選「買入」標的：寧德時代(03750.HK) 、吉利汽車(00175.HK) 、小鵬汽車－Ｗ(09868.HK) 和敏實集團(00425.HK) 。該行指，將小鵬汽車加入首選「買入」名單，因其隨新車型如X9 EREV推向市場，銷量有望提升，加上集團在AI、人形機器人和垂直起降飛行器（VTOL）等多個主題中的佈局，預期將迎來業績拐點。同時亦將敏實加入首選「買入」名單，基於其強勁訂單

infocast ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚　斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別

宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚　斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別

大埔宏福苑宏昌閣於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。

Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求

大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求

保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。

Fortune Insight ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站　揚言報警非法集結　麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo

宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站　揚言報警非法集結　麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
香港宏福苑大火增至128死　約有200人下落不明

香港宏福苑大火增至128死　約有200人下落不明

（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。

法新社 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架　批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架　批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建

宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建

大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」

28Hse.com ・ 9 小時前
失聯者家屬透過相片認屍　場外多人守候　有人哭成淚人需攙扶離去

失聯者家屬透過相片認屍　場外多人守候　有人哭成淚人需攙扶離去

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開

on.cc 東網 ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷　消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)

宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷　消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞

now.com 新聞 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親

大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學

am730 ・ 13 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？

宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？

大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？

金缸經｜災後公關「唯快不破」？

做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。但每件事，是否「唯快不破」？宏福苑衝天火...

BossMind ・ 3 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火　嘉利大廈41死　嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

宏福苑五級大火︱30年3宗五級火　嘉利大廈41死　嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。

Yahoo新聞 ・ 2 天前
街坊有家歸不得欲哭無淚　親屬終夜常開眼盼聞佳音

街坊有家歸不得欲哭無淚　親屬終夜常開眼盼聞佳音

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「

on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌　居民徹夜難眠　平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌　居民徹夜難眠　平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手

大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手

大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。

Yahoo Food ・ 1 天前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！

58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！

2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。

Japhub日本集合 ・ 7 小時前