精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Tesla 在意大利、法國及德國啟動 FSD 乘客體驗計劃
Tesla 最近在意大利、法國和德國啟動了全自動駕駛（監督版）乘客同乘計劃。這個計劃讓公眾可以作為非駕駛觀察員，親身體驗全自動駕駛如何在城市街道上導航。根據 Tesla 的活動頁面，這個計劃的推出恰逢潛在的 2026 年初荷蘭監管批准，這或許將為全歐盟範圍內的全自動駕駛推廣鋪平道路。乘客同乘體驗Tesla 的乘客同乘計劃邀請參與者坐在副駕駛座上，體驗全自動駕駛如何處理真實世界的交通，這是日常駕駛中最具壓力的部分，旨在讓道路變得更安全。
根據公司在 X 平台上透過官方 Tesla Europe Middle East 賬號發佈的公告，參與者可以在當地頁面報名，並享受至 12 月的免費名額。Tesla 團隊將駕駛車輛穿越城市街道、圓環和高速公路。Tesla 表示：「成為首批坐在副駕駛座上體驗全自動駕駛（監督版）的人之一。我們的團隊將帶你一起上路，展示全自動駕駛（監督版）如何在真實路況下運作。了解它如何應對實時交通，並掌握駕駛中最具壓力的部分，讓道路對你和他人更安全。快來加入我們，了解我們如何朝著完全自動駕駛的未來邁進。」
建立信任以推動無監督版的全自動駕駛Tesla 的全自動駕駛（監督版）乘客同乘計劃可能是一個有效的工具，幫助建立消費者信任，讓普通車主和通勤者習慣於自動駕駛的概念。通過讓參與者坐在副駕駛座，Tesla 可以讓他們近距離觀察這些尖端消費級無人駕駛系統的運作。全自動駕駛（監督版）已經在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭及部分中國等多個國家推出。迄今為止，駕駛者對全自動駕駛（監督版）的反應普遍積極，因為它確實使駕駛任務和長途出行變得更加輕鬆愉快。
此外，全自動駕駛也是一項關鍵的安全功能，這一點在一輛正在使用全自動駕駛的 Tesla 在澳大利亞被一顆看似流星的物體撞擊事件中得到了充分證明。儘管遭遇撞擊，該車輛仍然安全移動，這在手動駕駛的情況下則很可能不會如此。隨著 Tesla 持續推進其全自動駕駛技術，這不僅提升了用戶的駕駛體驗，更在行業內樹立了新的安全標準。Tesla 的創新不僅展示了其在電動車領域的領導地位，也為未來的自動駕駛市場打下了堅實的基礎。
隨著全球對自動駕駛技術需求的增長，Tesla 的持續努力將預示著一個更安全和高效的出行未來。
推薦閱讀
其他人也在看
平治純電GT四門轎跑宣傳片曝光，《F1》車手聯手F1，千匹性能有靈魂補充
文章來源：Qooah.com 汽車媒體 CarScoops 發佈博文表示，平治在拉斯維加斯大獎賽期間，為了提升純電 GT 四門轎跑的名氣，特意邀請荷里活巨星 畢·彼特 (Brad Pitt) 與平治 F1 車手 佐治·羅素（George Russell）一同拍攝新車宣傳片。 在此次活動中，平治帶來了一款帶有輕度偽裝的全新純電 GT 四門轎跑原型車。作為 AMG GT XX 概念車的量產版本，沿用了流暢動感的設計。定位對標保時捷 Taycan 和 Audi RS e-tron GT 等強勁的性能跑車。 平治為該車拍攝了一段由 彼特 和 羅素 共同出演的商業廣告，主要展示的是車輛卓越的性能實力。可以看到 羅素 駕駛著汽車在酒店的地下停車場進行了精彩的燒胎和漂移，隨後將車交給彼特。 AMG 純電 GT 四門轎跑基於 AMG.EA 平台打造，運用了鋁、鋼和輕質纖維復合材料多種材質，兼顧輕量化並滿足高強度需求。 動力方面，猜測量產版會採用概念車的配置，採用三台軸向磁通電機，綜合輸出馬力超過 1000 匹。 值得一提的是，平治為了彌補電動車缺失的燃油引擎聲浪，特意打造了一套能逼真模擬引擎聲的系統。Qooah.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次 途徑大埔等39條專營巴士路線需改道
【Now新聞台】運輸署表示，宏福苑附近實施特別交通安排，呼籲市民出行前留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。 其中，港鐵東鐵綫在早上繁忙時間額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段班次，並在沙田、大埔墟和太和站加強人手協助乘客。另外，九巴及龍運等39條專營巴士路線受影響，包括途徑大埔公路元洲仔段近廣福邨一段，和廣宏街及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑等路線。而運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心道路交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大華繼顯:料比亞迪和理想銷量在中國已達高峰 目標價各為90元及52元
大華繼顯發研報指，2025廣州車展聚焦智能電動化、全場景NOA、智能座艙、增程式電動車（EREV）及未來概念如飛行汽車和人形機器人。車展表明，「EREV超級周期」正在形成，或促使混合動力車滲透率在2026年提高。料高端化即售價超30萬人民幣的車型將有所增長，但入門級電動車市場的價格戰仍在持續。報告表示，覆蓋的原始設備製造商共推出五款新車型，該行預期2025年第四季至2026年的交付量將顯著提升。該行對各細分領域的偏好排序依次為：汽車零部件製造商 > 原始設備製造商（OEM） > 汽車經銷商。儘管汽車零部件行業面臨比OEM更大的地緣政治風險，但領先的汽車零部件企業憑藉其更具主導地位的市場地位，對投資者更具吸引。首選「買入」標的：寧德時代(03750.HK) 、吉利汽車(00175.HK) 、小鵬汽車－Ｗ(09868.HK) 和敏實集團(00425.HK) 。該行指，將小鵬汽車加入首選「買入」名單，因其隨新車型如X9 EREV推向市場，銷量有望提升，加上集團在AI、人形機器人和垂直起降飛行器（VTOL）等多個主題中的佈局，預期將迎來業績拐點。同時亦將敏實加入首選「買入」名單，基於其強勁訂單infocast ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚 斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別
大埔宏福苑宏昌閣於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 9 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學am730 ・ 13 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。但每件事，是否「唯快不破」？宏福苑衝天火...BossMind ・ 3 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 2 天前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 7 小時前