Tesla 在意大利、法國及德國啟動 FSD 乘客體驗計劃

Tesla 最近在意大利、法國和德國啟動了全自動駕駛（監督版）乘客同乘計劃。這個計劃讓公眾可以作為非駕駛觀察員，親身體驗全自動駕駛如何在城市街道上導航。根據 Tesla 的活動頁面，這個計劃的推出恰逢潛在的 2026 年初荷蘭監管批准，這或許將為全歐盟範圍內的全自動駕駛推廣鋪平道路。乘客同乘體驗Tesla 的乘客同乘計劃邀請參與者坐在副駕駛座上，體驗全自動駕駛如何處理真實世界的交通，這是日常駕駛中最具壓力的部分，旨在讓道路變得更安全。

根據公司在 X 平台上透過官方 Tesla Europe Middle East 賬號發佈的公告，參與者可以在當地頁面報名，並享受至 12 月的免費名額。Tesla 團隊將駕駛車輛穿越城市街道、圓環和高速公路。Tesla 表示：「成為首批坐在副駕駛座上體驗全自動駕駛（監督版）的人之一。我們的團隊將帶你一起上路，展示全自動駕駛（監督版）如何在真實路況下運作。了解它如何應對實時交通，並掌握駕駛中最具壓力的部分，讓道路對你和他人更安全。快來加入我們，了解我們如何朝著完全自動駕駛的未來邁進。」

建立信任以推動無監督版的全自動駕駛Tesla 的全自動駕駛（監督版）乘客同乘計劃可能是一個有效的工具，幫助建立消費者信任，讓普通車主和通勤者習慣於自動駕駛的概念。通過讓參與者坐在副駕駛座，Tesla 可以讓他們近距離觀察這些尖端消費級無人駕駛系統的運作。全自動駕駛（監督版）已經在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭及部分中國等多個國家推出。迄今為止，駕駛者對全自動駕駛（監督版）的反應普遍積極，因為它確實使駕駛任務和長途出行變得更加輕鬆愉快。

此外，全自動駕駛也是一項關鍵的安全功能，這一點在一輛正在使用全自動駕駛的 Tesla 在澳大利亞被一顆看似流星的物體撞擊事件中得到了充分證明。儘管遭遇撞擊，該車輛仍然安全移動，這在手動駕駛的情況下則很可能不會如此。隨著 Tesla 持續推進其全自動駕駛技術，這不僅提升了用戶的駕駛體驗，更在行業內樹立了新的安全標準。Tesla 的創新不僅展示了其在電動車領域的領導地位，也為未來的自動駕駛市場打下了堅實的基礎。

隨著全球對自動駕駛技術需求的增長，Tesla 的持續努力將預示著一個更安全和高效的出行未來。

