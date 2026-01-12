Tesla 在拉脫維亞及愛沙尼亞註冊新公司，擴展至波羅的海國家

根據最新報導，Tesla 正在進一步拓展其在波羅的海地區的業務，最近在拉脫維亞和愛沙尼亞註冊了新的子公司。這些文件顯示，Tesla 在近期於立陶宛啟動業務後，正在加快其區域擴展步伐，預計在全面銷售之前，將會先設立服務中心。根據 EV Wire 的報導，Tesla 在拉脫維亞和愛沙尼亞建立了兩個新的法律實體，分別為 Tesla Latvia SIA 和 Tesla Estonia OÜ，這兩家公司均由 Tesla International B.V. 擁有。

企業記錄顯示，愛沙尼亞實體成立於 2025 年 12 月 16 日，而拉脫維亞子公司則在稍早之前的 11 月 7 日註冊。兩個實體的董事會上均有 Tesla 高層主管，包括負責新市場擴展的區域和財務領導。值得注意的是，這些實體並不是專門用於汽車銷售，而是註冊在「汽車的維修和保養」類別下，這暗示 Tesla 在兩個國家都可能啟動服務中心。此舉與 Tesla 最近的波羅的海市場進入策略相呼應。在進入立陶宛時，Tesla 先建立了當地實體，然後在數週內開設了一個快閃店，幾個月後又設立了永久服務中心。

因此，預計 Tesla 在愛沙尼亞和拉脫維亞會採取類似的策略，並可能在 2026 年上半年開始服務和零售業務。在歐洲市場方面，Tesla 於 2025 年的銷售額有所下降，但該公司正在努力透過推出其最具價格競爭力的車型——Model 3 Standard 和 Model Y Standard 來提升銷售。這兩款車型有效降低了進入 Tesla 生態系統的門檻，對消費者具有吸引力。此外，Tesla 也在積極推動其全自動駕駛（FSD）系統在該地區的批准。

在 2025 年第四季度，Tesla 在幾個歐洲國家推出了 FSD 騎乘體驗計劃，讓消費者能夠親身體驗 FSD 的能力。近期報導指出，該計劃將在多個歐洲地區延長至 2026 年 3 月底。Tesla 的不斷創新和市場擴展策略，無疑將為其未來的增長潛力奠定基礎。隨著進一步進入新的市場和推動更具吸引力的產品，Tesla 在全球電動車市場的影響力將持續增強，並為消費者提供更多選擇與便利。這些動作不僅鞏固了 Tesla 在電動車領域的領導地位，也有助於推動整個行業向可持續發展的方向邁進。

