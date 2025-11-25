小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Tesla 在挪威創下歷年銷售紀錄
Tesla 本月在挪威打破了一項長達十年的年度銷售紀錄，超越了大眾汽車（Volkswagen）長期保持的里程碑，距離年底仍有一個多月的時間。受益於即將實施的增值稅（VAT）變更，Tesla 已經在今年註冊了 26,666 輛車輛，超過了大眾汽車在 2016 年創下的 26,572 輛的紀錄。僅在 11 月份，Tesla 就交付了 4,260 輛新車，確保了其在歐洲最成熟的電動車市場之一中，創造了最具主導地位的一年。
在挪威的驚人增長主要得益於 Model Y，根據 CarUp 報告引用 Elbil Statistik 的數據，Model Y 今年在挪威的註冊數量達到 21,517 輛，Model 3 緊隨其後，註冊數為 5,087 輛，而 Model S 和 Model X 分別貢獻了 30 和 19 輛。甚至平行進口的 Cybertruck 也有 13 輛的註冊記錄。隨著挪威買家在秋季急於在增值稅變更生效之前確保交付，需求急劇上升。
新的規定預計將使 Model Y 的價格增加約 50,000 挪威克朗，這激發了一波提前購買的潮流，幫助 Tesla 在年末之前超越了之前的歷史紀錄。隨著 12 月份的到來，Tesla 有望進一步擴大其歷史領先地位。顯然，挪威將成為 Tesla 在歐洲最強勁的市場之一。值得注意的是，Tesla 在挪威的成就中，當今最大賣點的全自動駕駛（Full Self-Driving, Supervised）尚未在當地推出。
然而，Tesla 最近在社交媒體平台 X 上指出，荷蘭監管機構 RDW 預計將在 2026 年 2 月為 FSD（Supervised）發放全國批准。RDW 在其官方網站上回應了 Tesla 的帖子，澄清了 2026 年 2 月的目標，但表示 FSD 的批准尚未得到保證。如果 FSD（Supervised）獲得批准，Tesla 的車輛在市場中將獲得顯著優勢，因為它們將成為唯一能夠幾乎無需駕駛員干預，在城市街道和高速公路上自動行駛的車輛。
隨著技術的持續進步和市場需求的增長，Tesla 的創新不僅鞏固了其在電動車市場的領導地位，還可能在未來為其帶來更大的成長潛力，進一步推動全球範圍內的電動車普及。這一切都顯示了 Tesla 如何通過其技術創新，持續影響市場並引領未來的交通方式。
