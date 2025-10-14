Tesla 在新地區開始驗證 Robotaxi，暗示擴張計劃

Tesla 最近在亞利桑那州的吉爾伯特（Gilbert）進行 Robotaxi 的驗證，這顯示該公司在全自動駕駛（Full Self-Driving）基礎上發展的叫車服務正朝著更大的發展方向邁進。最近，兩輛配備 LiDAR 驗證設備的 Robotaxi 單元在吉爾伯特出現，顯示 Tesla 預計很快在該州推出其叫車服務。

在亞利桑那州的坦佩（Tempe），另一輛 Robotaxi 也被拍到，並且目擊者報告說，在梅薩（Mesa）到坦佩之間也看到了一對 Robotaxi，似乎正在驗證整個東谷（East Valley）的服務。這類驗證車輛在多個地區被目擊，為其作為公共叫車服務的推出做準備。

廣告 廣告

Tesla 早在六月底於德克薩斯州的奧斯汀首次推出 Robotaxi，隨後擴展到加州的灣區。除此之外，Tesla 還在努力將 Robotaxi 推向其他地區，包括內華達州和亞利桑那州。根據職位招聘信息，Tesla 也正在紐約和佛羅里達州招聘自動駕駛車輛操作員，以促進在其他州的批准。

Robotaxi 叫車服務的擴展是 Tesla 在過去幾個月中投入大量時間的項目。首席執行官 Elon Musk 表示，該擴展計劃旨在到年底前將 Robotaxi 帶入美國至少一半的人口中，但仍有許多工作要完成。最近幾個月，Tesla 公開了其 Robotaxi 應用，讓更多公眾能夠親身體驗這一服務，只要他們能夠到達奧斯汀或灣區。

隨著這些驗證車輛在美國不同地區的出現，Tesla 在擴展 Robotaxi 服務方面的決心愈加明顯。這不僅顯示了其在電動車和自動駕駛技術上的創新，還預示著未來可能對交通運輸行業帶來的重大變革。Tesla 的創新不斷推動著市場的前行，並可能在未來幾年內對整個出行生態系統產生深遠的影響。

推薦閱讀