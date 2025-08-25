天文台料低壓區本週中入南海
Tesla 在柏林工廠生產第 100,000 輛新款 Model Y
Tesla 在柏林的 Gigafactory 生產了第 100,000 輛全新 Model Y。這一里程碑由電動車製造商透過其官方社交媒體帳號 Tesla Manufacturing 在平台 X 上宣佈。全新 Tesla Model Y 的里程碑在 X 上被公佈，該公司寫道：「今天，我們在 Giga Berlin 製造了第 100,000 輛全新 Model Y！」這一消息隨附了一張全新 Model Y 出廠的圖片。該消息在 Tesla 社區中引起了熱烈反響，許多成員對全新 Model Y 計劃在 Giga Berlin 的進展表示興奮。畢竟，這座設施專門生產 Model Y 車型，這使其成為生產全新變種的理想地點，例如 Model Y Performance，甚至最近在中國推出的 Model Y L。
根據 electrive 的先前報告，全新 Model Y 的初始生產於 2025 年 1 月中旬開始。由於全新 Model Y 涉及從舊版 Y 的轉換，因此在德國工廠的生產逐步提升，這個過程可能在過去幾個月中逐漸進行。因此，如果接下來的 100,000 輛全新 Model Y 單位能在更短的時間內在 Giga Berlin 生產出來，這並不令人驚訝。Giga Berlin 將在 Tesla 的全球銷售中扮演更重要的角色，尤其是如果它成為歐洲及其他地區生產 Model Y Performance 和 Model Y L 的基地。最近的航拍視頻顯示，Giga Berlin 的設施內存放著一批神秘覆蓋的 Model Y 車型，顯示該地點似乎正忙於生產。
隨著 Tesla 在全球電動車市場的不斷擴張，Giga Berlin 將在未來的生產能力上發揮關鍵作用。Tesla 的創新不僅加速了電動車的普及，更為市場帶來了新的競爭力。隨著全新 Model Y 的持續生產，Tesla 有望進一步鞏固其在電動車領域的領導地位，並為全球消費者提供更具吸引力的選擇。
