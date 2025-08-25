港大 AI 模型辨識精子受精能力
Tesla 在柏林工廠生產第 100,000 輛新款 Model Y
Tesla 在柏林的 Gigafactory 生產了第 100,000 輛全新 Model Y。這一里程碑由電動車製造商透過其官方社交媒體帳號 Tesla Manufacturing 在平台 X 上宣佈。全新 Tesla Model Y 的里程碑在 X 上被公佈，該公司寫道：「今天，我們在 Giga Berlin 製造了第 100,000 輛全新 Model Y！」這一消息隨附了一張全新 Model Y 出廠的圖片。該消息在 Tesla 社區中引起了熱烈反響，許多成員對全新 Model Y 計劃在 Giga Berlin 的進展表示興奮。畢竟，這座設施專門生產 Model Y 車型，這使其成為生產全新變種的理想地點，例如 Model Y Performance，甚至最近在中國推出的 Model Y L。
根據 electrive 的先前報告，全新 Model Y 的初始生產於 2025 年 1 月中旬開始。由於全新 Model Y 涉及從舊版 Y 的轉換，因此在德國工廠的生產逐步提升，這個過程可能在過去幾個月中逐漸進行。因此，如果接下來的 100,000 輛全新 Model Y 單位能在更短的時間內在 Giga Berlin 生產出來，這並不令人驚訝。Giga Berlin 將在 Tesla 的全球銷售中扮演更重要的角色，尤其是如果它成為歐洲及其他地區生產 Model Y Performance 和 Model Y L 的基地。最近的航拍視頻顯示，Giga Berlin 的設施內存放著一批神秘覆蓋的 Model Y 車型，顯示該地點似乎正忙於生產。
隨著 Tesla 在全球電動車市場的不斷擴張，Giga Berlin 將在未來的生產能力上發揮關鍵作用。Tesla 的創新不僅加速了電動車的普及，更為市場帶來了新的競爭力。隨著全新 Model Y 的持續生產，Tesla 有望進一步鞏固其在電動車領域的領導地位，並為全球消費者提供更具吸引力的選擇。
推薦閱讀
其他人也在看
SpaceX 計劃於星期一發佈 Starship Flight 10 重新安排發射時間
SpaceX 在週日晚上原定的 Starship 第十次飛行被取消，原因是地面系統出現問題。這次發射原定於東部 […]TechRitual ・ 15 小時前
Tesla Model Y L 於 2025 年 9 月售罄
根據最新消息，Tesla 的 Model Y L 在中國的 2025 年 9 月已經售罄。這一信息在 Tesl […]TechRitual ・ 15 小時前
Tesla Semi 工廠獲得大型生產設備
Tesla 似乎決心在今年於內華達州工廠啟動 Tesla Semi 的生產。這一消息是由於大量生產設備抵達 S […]TechRitual ・ 12 小時前
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 發佈：配備 10.9 吋螢幕及 8,000 mAh 電池
經過數周的洩漏和傳聞，Samsung 今日正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite。這款平板配備 1 […]TechRitual ・ 14 小時前
挪威首個第三方二氧化碳儲存設施啟動
隨著全球對氣候變化的關注日益加深，碳捕捉與儲存（CCS）技術的發展成為減少溫室氣體排放的重要一環。最近，能源巨 […]TechRitual ・ 12 小時前
Samsung 將 One UI 應用於家電產品
Samsung 今日宣布將其所有智能產品統一到 One UI 軟件下，包括洗衣機和冰箱等設備，而不僅限於智能家 […]TechRitual ・ 16 小時前
Samsung Galaxy A07 (4G) 發佈，搭載 Helio G99 及提供 6 年系統更新
三星於近日悄然發佈了 Galaxy A07，這款手機的推出值得更多關注，因為它相對於前代 Galaxy A06 […]TechRitual ・ 14 小時前
Tesla 擬再次擴大 Robotaxi 測試範圍
Tesla 似乎正在為可能的 Robotaxi 地理範圍擴展做準備，最近在奧斯汀服務區以外的地區進行測試。在 […]TechRitual ・ 6 小時前
Honor Magic V5 內建 AI 實現即時通話翻譯功能
Honor 的 Magic V5 上月在中國發佈，並將於未來幾週進軍歐洲市場。與此同時，該品牌今天強調了手機的 […]TechRitual ・ 10 小時前
Elon Musk 認為 Lidar 和 Radar 使自駕車更具風險
Elon Musk 在自動駕駛的視覺與雷達（lidar）辯論中，採取了更為堅定的立場。在他最近的言論中，這位 […]TechRitual ・ 13 小時前
NVIDIA Jetson Thor 電腦為人形機器人提供 7.5 倍的性能提升
NVIDIA 最近推出了其新的 Jetson Thor 計算機，這一系統將生成式人工智能技術從雲端帶入機器人領 […]TechRitual ・ 7 小時前
SpaceX Starship Flight 10 的最新發射情況
SpaceX 預計將於當地時間下午 6:44 發佈其 Starship 計劃的第十次測試飛行，這也是東部時間下 […]TechRitual ・ 3 小時前
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更
根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計 […]TechRitual ・ 17 小時前
耶穌拆解 NVIDIA 黑市長片遭版權投訴下架， Bloomberg 90 秒新聞片段要收授權費成爭議
早前知名科技 YouTube 頻道 Gamers Nexus 針對 NVIDIA AI GPU 黑市交易進行 3 小時紀錄片式調查影片，上載後卻遭 Bloomberg LP 以版權侵權為由發起投訴，導致影片被 YouTube 急速下架。一眾科技 YouTuber 拍片質疑 Bloomberg 疑似濫用版權投訴機制，Gamers Nexus 主持人 Steve Burke 「耶穌」更親身前往 Bloomberg 總部大樓希望直接交涉。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前