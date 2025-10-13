Tesla 在柏林 Gigafactory 發佈全新顏色選擇

Tesla 最近在德國的 Gigafactory Berlin 發佈了一種新顏色，這裡被 Elon Musk 稱為「世界級的噴漆工廠」。這個新顏色將應用於 Tesla 的 Model Y，現在從 Gigafactory Berlin 出廠的車型有五種顏色可供選擇，其中四種顏色在其他市場也有提供，但德國獨家推出的顏色是海洋藍（Marine Blue）。

海洋藍在特定的歐洲國家上市，這是 Gigafactory Berlin 生產的第三種藍色。其價格為 €1,300 / 約 HK$ 10,140，與鑽石黑（Diamond Black）和潛行灰（Stealth Grey）的價格相同，而快銀色（Quicksilver）和超紅色（Ultra Red）則以雙倍價格出售。海洋藍是 Tesla 在其產品線中提供的第三種藍色，另外兩種藍色是深金屬藍（Deep Metallic Blue）和冰川藍（Glacier Blue），但後者僅在其他市場提供。

Tesla 一直以來都在強調 Gigafactory Berlin 擁有全公司最先進的噴漆工廠，過去幾年也推出了一些有趣的顏色，其中一些顏色非常吸引人。2020 年，Musk 曾表示，「Gigafactory Berlin 將擁有世界上最先進的噴漆工廠，能夠提供更多層次的驚豔顏色，並能隨著曲面微妙變化。」他還詳細說明了公司計劃升級 Fremont 和上海的噴漆工廠。雖然 Gigafactory Texas 尚未揭幕，但 Tesla 確實在努力改善這些設施，特別是在 Fremont 工廠。今年早些時候，Tesla 成功推出了新的鑽石黑顏色。

然而，Gigafactory Berlin 似乎在 Tesla 的噴漆標準上保持著領先地位，經常推出新顏色。例如，在 2022 年，Tesla 為 Model Y 推出了熟悉的快銀色，同時也引入了接近酒紅色的午夜櫻桃紅（Midnight Cherry Red）。不過，隨著公司內部評估後發現顧客對該顏色的需求減少，午夜櫻桃紅在今年早些時候被移除，這可能是為了為新推出的海洋藍騰出空間。

隨著海洋藍的推出，Tesla 再次展示了其在顏色創新方面的潛力，這不僅為消費者提供了更多選擇，也彰顯了 Tesla 在市場上的競爭優勢。隨著不斷的創新和顏色的多樣化，Tesla 的成長潛力和對市場的正面影響將愈發明顯。

