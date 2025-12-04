Tesla 在歐洲延長 FSD 監督試乘計劃至 2026 年 3 月底

Tesla 繼續加強其在歐洲的全自動駕駛（Supervised）推廣，決定將其示範乘車計畫延長三個月，直至 2026 年 3 月底。這一更新顯然是由於需求激增。顯然，全自動駕駛的熱潮正在歐洲蔓延。根據 Tesla 歐洲政策及商業發展經理 Ivan Komušanac 在 LinkedIn 的分享，該公司正在德國、法國和意大利提供乘車體驗，並致力於在歐洲獲得全自動駕駛（Supervised）的批准。他表示，這為公眾提供了良好的反饋機會，鼓勵參與者記錄並分享他們的經歷。

對於無法在 12 月預約的人，Komušanac 還透露將提供更多的名額作為聖誕禮物。Tesla 觀察者 Sawyer Merritt 在社交媒體 X 上強調了這一延期，指出新日期從 2025 年 12 月 1 日延長至 2026 年 3 月 31 日，並在德國的斯圖加特-維恩斯塔特、法蘭克福和杜塞爾多夫等多個城市設有活動。這表明，Tesla 在歐洲的全自動駕駛乘車計畫正式延長至 2026 年第一季度結束。

廣告 廣告

隨著需求的高漲，Merritt 的帖子下方引發了熱烈的討論，許多用戶如 @AuzyMale 反映科隆和杜塞爾多夫的名額已經被預訂一空。社交媒體上的眾多 Tesla 愛好者也表達了相似的興奮之情，並開始呼籲將該計畫擴展到其他歐洲地區，有用戶建議瑞士和芬蘭作為下一個全自動駕駛乘車體驗的地點。最終，Tesla 歐洲政策及商業發展經理的分享與公司在歐洲的更廣泛全自動駕駛努力相一致。

根據近期報導，Tesla 最近向羅馬官員展示了全自動駕駛的能力，來自法國和德國的媒體也對全自動駕駛在實際道路上的表現給予了積極評價。Tesla 的全自動駕駛計畫顯示出對未來的積極展望，隨著需求的增長和用戶反饋的累積，Tesla 不僅在提升自身技術上持續推進，還在塑造未來出行的市場趨勢。這樣的創新無疑將有助於進一步鞏固 Tesla 在全球電動車市場中的領導地位，並為公司未來的增長潛力鋪平道路。

推薦閱讀