Tesla 在歐洲推出全自動駕駛體驗計劃

Tesla 最近在歐洲擴展了其全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）計劃，讓更多人有機會體驗這一技術。該計劃最初於去年 11 月在意大利、法國和德國推出，並通過一個新的乘車體驗計劃進行。歐洲用戶可以通過當地的 Tesla 展示廳預約體驗，但由於需求旺盛，時段很快就被預訂一空。為應對需求，Tesla 擴大了計劃，新增了一些時段，並計劃向新市場推廣。最終，該計劃於 12 月 9 日在丹麥和瑞士啟動，這使得參與國家增至四和五個。

Tesla 在 X 平台上確認了該計劃進入丹麥和瑞士的消息，並表示：「現在在丹麥和瑞士提供服務。」這一計劃在 Tesla 的「坐滿座位」策略中扮演著重要角色，同時也是公司利用其粉絲的另一種方式，以幫助克服在歐洲面臨的監管挑戰。Tesla 在歐洲面臨著相當繁瑣的法規障礙，儘管其已經測試了 FSD 套件並啟動了乘車體驗計劃，但仍在說服監管機構允許將其提供給消費者方面遭遇困難。首席執行官 Elon Musk 與監管機構進行了合作，但承認這一過程非常艱難。

廣告 廣告

最近有關 FSD 在歐洲使用的進展與荷蘭的批准機構 RDW 有關。Tesla 表示，歐洲或許在 2026 年能夠正式推出 FSD，而荷蘭的監管機構 RDW 將是關鍵。Tesla 指出，某些法規過時且基於規則，使得該套件在歐洲的使用不被允許。RDW 正在與 Tesla 合作，希望能在明年初獲得批准，但並無保證。然而，Tesla 的乘車體驗計劃似乎旨在通過讓消費者親自體驗 FSD 並留下積極的印象，進而在監管機構面前更容易站穩腳跟。

Tesla 的不斷創新和對市場的積極探索，無疑顯示了其在推動自動駕駛技術發展方面的潛力。隨著更多的市場參與，Tesla 可能會在未來的技術競爭中發揮更大的影響力，進一步改變汽車行業的格局。

推薦閱讀