Tesla 在歐洲推出新功能以保障兒童安全

Tesla 最近在歐洲市場推出了一項新的生命救援功能，這一功能在美國已經運行了一段時間，並且對於許多人來說，具有潛在的無價價值。根據統計，每年平均有 37 名兒童因被遺留在高溫車輛中而喪生，這通常是由於中暑引起的，而這種情況是完全可以避免的。

為了應對這一問題，Tesla 推出了多項關鍵安全功能，以幫助拯救兒童的生命。其中包括超聲波傳感器用於檢測心跳、內部攝像頭用於檢測運動，以及在父母忘記車內留有小孩時發出警報的功能。幾個月前，Tesla 在美國推出了一項名為「Child Left Alone Detection」的功能。該功能描述為：「如果檢測到有未監護的兒童，車輛將閃爍外部指示燈，播放警報音，並向您的 Tesla 應用發送通知。這一過程將會在您返回車輛之前定期重複。艙內數據在本地處理，不會傳輸到 Tesla。此功能默認啟用，若要禁用，請前往 Controls > Safety > Child Left Alone Detection。」

廣告 廣告

目前，這項功能已經在美國發佈，並根據 Not a Tesla App 的報導，該功能正在隨著 2025.32.6 軟件更新進入歐洲市場。這一功能的推廣可能會改變許多不幸的情況。對於許多人來說，將如此珍貴的生命遺留在炎熱的車內是難以想象的。許多人在離開車輛時不會忘記帶上手機，因此也不太可能在沒有孩子的情況下遺留他們。

隨著 Tesla 在安全技術上的不斷創新，這些功能不僅能夠保護最脆弱的群體，還能促進對安全駕駛的重視。Tesla 的這些創新展現了其在市場上的潛力，無疑將對未來的汽車安全標準產生積極影響。

推薦閱讀