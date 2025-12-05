Tesla 在歐洲推出更實惠的 Model 3 版本

Tesla 最近在歐洲推出了低價的 Model 3 變體，這是在該車型於美國首發僅兩個月後的擴展。新的 Model 3 標準版仍然提供超過 300 英里（約 480 公里）的續航力，有可能成為預算有限的買家的吸引選擇。隨著 Tesla 在多個歐洲國家的註冊量下降，Model 3 標準版的推出正是針對市場需求的反應。許多消費者已轉向如 Volkswagen 的 ID.3 和 BYD 的 Atto 3 等產品，這些競爭對手因其激進的定價策略而受益。

為了降低成本，Tesla 移除了部分高級配置，將新 Model 3 標準版定位為「超低擁有成本」的全電動轎車。根據市場不同，該車型在德國的價格為 €37,970（約 HK$ 296,000）、在挪威為 NOK 330,056（約 HK$ 257,000）、在瑞典為 SEK 449,990（約 HK$ 350,000）。這使得 Model 3 標準版的價格明顯低於「高級」Model 3 版本，後者在德國的起售價為 €45,970（約 HK$ 358,000）。

標準版的交付預計將於 2026 年第一季度開始，為 Tesla 在這個日益競爭的市場中提供了一個入門級的立足點。低價 Model 3 的推出跟隨了 10 月發布的同樣定價策略的 Model Y 版本，顯示出 Tesla 產品策略的更廣泛轉變。儘管首席執行官 Elon Musk 正在將公司推向以 AI 驅動的計劃，如機器出租車和人形機器人，但低價車型仍然是支持公司近期收入的必要措施。報導指出，Tesla 先前放棄了一款全新的 $25,000 電動車計劃，選擇為現有平台創造更便宜的版本。

分析師警告可能會削弱高利潤車型的銷售，但此舉旨在應對來自中國和歐洲的激烈競爭，這些競爭對手的售價多在 $30,000 以下。透過推出新的 Model 3 標準版，Tesla 正在強化其在歐洲日益競爭激烈的電動車市場中的量產策略。隨著 Tesla 不斷推出創新產品，這不僅顯示出其在電動車市場中的適應能力，也反映了對未來需求的敏銳洞察。Tesla 的這些創新不僅有助於提升其市場競爭力，還可能使其在電動車的發展中持續引領潮流，進一步擴大其在全球市場中的影響力。

