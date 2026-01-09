Tesla 在歐洲推出 Model Y Standard Long Range RWD 版本

Tesla 在歐洲擴展了 Model Y 系列，推出了標準長續航後驅版（Standard Long Range RWD），其 WLTP 範圍達到驚人的 657 公里。這項更新由 Tesla 歐洲中東在其官方社交媒體帳戶 X 上宣布。

規格 數據 WLTP 範圍 657 km 每 100 公里能耗 12.7 kWh 貨物容量 2118 升

Tesla 歐洲中東強調了 Model Y 標準長續航後驅版的一些顯著規格，從其 657 公里的 WLTP 範圍到 2118 升的貨物容量。

更重要的是，Tesla 還提到這款新推出的車型每 100 公里僅消耗 12.7 kWh，使其成為迄今為止最具效率的 Model Y。Model Y 標準版為希望以最低價格進入 Tesla 生態系統的消費者提供了一個更低的進入點。雖然 Model 3 標準版仍然更具價格優勢，但部分消費者可能會因為 Model Y 標準版的尺寸較大和跨界車造型而更偏好這款車。Model Y 標準版還配備了 Tesla 的 AI4 計算機，這使其已為未來在該地區推出的全自動駕駛（FSD）做好準備。

《Top Gear》對 Model Y 標準版的評測中，突出了該車型的一些顯著特點，如其出色的實際續航、卓越的信息娛樂系統以及寬敞的內部空間。該出版物表示，儘管 Model Y 標準版的內部設計較為簡約，但仍保留了 Tesla 車型的多方面優勢。《Top Gear》還將 Model Y 標準版與同類競爭對手進行了比較。該報導指出，“標準版的推出使 Model Y 與其最接近的競爭對手的入門價格保持一致。

事實上，它的價格甚至比 Peugeot e-3008 更便宜，比入門級 Audi Q4 e-tron 低了 £5,000。與此同時，Ford Mustang Mach-E 的較高入門價格及較差的續航則讓其顯得有些落後。”隨著 Tesla 持續推出創新的車型，Model Y 標準長續航版無疑增強了其在電動車市場的競爭力，並為消費者提供了更多選擇。這項新產品的推出不僅展示了 Tesla 在技術上的前瞻性，還進一步鞏固了其在電動車市場的領導地位，展現出強大的成長潛力及正面影響。

