Tesla 在歐洲推出 Model Y Standard Long Range RWD 版本
Tesla 在歐洲擴展了 Model Y 系列，推出了標準長續航後驅版（Standard Long Range RWD），其 WLTP 範圍達到驚人的 657 公里。這項更新由 Tesla 歐洲中東在其官方社交媒體帳戶 X 上宣布。
規格
數據
WLTP 範圍
657 km
每 100 公里能耗
12.7 kWh
貨物容量
2118 升
Tesla 歐洲中東強調了 Model Y 標準長續航後驅版的一些顯著規格，從其 657 公里的 WLTP 範圍到 2118 升的貨物容量。
更重要的是，Tesla 還提到這款新推出的車型每 100 公里僅消耗 12.7 kWh，使其成為迄今為止最具效率的 Model Y。Model Y 標準版為希望以最低價格進入 Tesla 生態系統的消費者提供了一個更低的進入點。雖然 Model 3 標準版仍然更具價格優勢，但部分消費者可能會因為 Model Y 標準版的尺寸較大和跨界車造型而更偏好這款車。Model Y 標準版還配備了 Tesla 的 AI4 計算機，這使其已為未來在該地區推出的全自動駕駛（FSD）做好準備。
《Top Gear》對 Model Y 標準版的評測中，突出了該車型的一些顯著特點，如其出色的實際續航、卓越的信息娛樂系統以及寬敞的內部空間。該出版物表示，儘管 Model Y 標準版的內部設計較為簡約，但仍保留了 Tesla 車型的多方面優勢。《Top Gear》還將 Model Y 標準版與同類競爭對手進行了比較。該報導指出，“標準版的推出使 Model Y 與其最接近的競爭對手的入門價格保持一致。
事實上，它的價格甚至比 Peugeot e-3008 更便宜，比入門級 Audi Q4 e-tron 低了 £5,000。與此同時，Ford Mustang Mach-E 的較高入門價格及較差的續航則讓其顯得有些落後。”隨著 Tesla 持續推出創新的車型，Model Y 標準長續航版無疑增強了其在電動車市場的競爭力，並為消費者提供了更多選擇。這項新產品的推出不僅展示了 Tesla 在技術上的前瞻性，還進一步鞏固了其在電動車市場的領導地位，展現出強大的成長潛力及正面影響。
韓亞飛香港客機「尿袋」著火 事主燒傷手 機組人員兩分鐘內救熄 目擊者：起火時有人大叫｜Yahoo
韓亞航空今日（9日）通報，一架由韓國仁川國際機場飛往香港的航班，在飛行途中機艙突然起火，起火來源是一名乘客攜帶的「尿袋」。機組人員順利將火撲滅，機上共載 284 名乘客，除了事主手部輕微燒傷，其他乘客未受影響。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
巴士座位乘客1月25日起須佩戴安全帶 違者最高罰款5,000元及監禁三個月
政府提醒市民，由1月25日起，所有公共交通工具和商用車座位乘客均須佩戴安全帶；此外，任何司機在駕駛時均不可在前方放置多於兩部流動電訊裝置，進一步加強道路、乘車和駕駛安全。 由1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士的所有乘客座位，私家小巴和貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶。乘坐這些車輛時，如座位已安裝安全帶，不論車輛是否新登記，司機和座位乘客均須佩戴。研究顯示，佩戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞意外中死亡和重傷的風險分別約四成和七成。 違例車主、司機或乘客最高可處罰款5,000元及監禁三個月。所有乘客須為佩戴安全帶自行負責。其中，15歲以下乘客如在貨車後座或特別用途車輛乘客座位未佩戴安全帶但司機仍駕駛車輛，司機最高可處罰款2,000元。 政府欣悉運輸業界已為新規定準備就緒。其中，所有新購專營巴士的座位已配備安全帶，連同營辦商在政府資助下為現役雙層巴士上層座位加裝安全帶，至今約有3,500輛巴士配備有安全帶，佔全港巴士約六成。 此外，由同日起，任何司機駕駛時不可在前方放置多於兩部流動電訊裝置，即流動電話、平板或手提電腦，而每部裝置的屏幕對角不可超AASTOCKS ・ 1 天前
Audi已成功啟動其史上首具F1引擎
Audi已成功啟動其史上首具F1引擎 Audi在進軍一級方程式錦標賽的路上，邁出了關鍵的一步，啟動了其史上的首具F1動力單元。Audi車隊在週三宣布，他們根據2026年全新F1技術規則所打造的動力單元，已於去年12月19日在他們位於Hinwil的基地完成首度點火測試，這裡是Audi F1計畫的三大核心據點之一，另外兩處分別是位於德國Neuburg的動力系統部門，以及位於英國Bicester的技術中心。此一時機點對於他們來說非常合理，因為F1將自今年施行更加注重電能輸出的全新引擎規則，而Audi希望能夠充分運用其在WEC、Rally-Raid賽事以及Formula E中所累積的混合動力與純電技術經驗。Audi F1項目負責人Mattia Binotto表示：「引擎首次啟動一向是個特別的時刻，而這次更是象徵一個全新的開始。這是Neuburg與Hinwil團隊齊心協力、不懈努力的具體成果。」「看到所有組件首次成功整合，為整個計畫注入了極大的能量。我們已為這段漫長的旅程奠定堅實的基礎，而這段旅程的未來，將由我們永無止境的追求進步來定義。」車隊負責人Jonathan Wheatley則補充說：「Racingnet ・ 1 天前
Afeela 進化成 SUV！Sony Honda 展示全新原型車，最快 2028 年推出｜CES 2026
Sony Honda Mobility（SHM）在今年的 CES 上帶來了全新原型車 Afeela Prototype 2026，這是其電動轎車 Afeela 1 的進化版，但外觀更高大、形態轉變為 SUV。新車的市售版本最快會在 2028 年推出，不過實際上市時間「可能要等到 2029 年」。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
極氪9X獲杭州市全域L3級自動駕駛道路測試牌照
據報，搭載千里浩瀚H9的極氪9X近日通過杭州市經信局、市公安局、市交通運輸局聯合確認，獲得杭州市全域9,224平方公里(含超過1,500公里雙向高快速路)L3級自動駕駛道路測試牌照。 該牌照是目前全國通行面積最大、里程最長的L3級自動駕駛測試牌照，將全面接入杭州市超7,000個路口的交通數據集，在杭州市全域範圍開展全方位、多層次、廣覆蓋的自動駕駛場景能力驗證，建設全國最大的自動駕駛語料庫。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
野村維持小鵬汽車美股目標價30美元及「買入」評級
野村發報告指，小鵬汽車(09868)於1月8日舉行年度首場新產品發布會，推出四款新車及改款車型，並同步上線限時促銷活動。會上，集團重申2026年深耕實體AI領域的業務戰略，重點發布四款車型，包括全新P7+（涵蓋增程式電動車及純電動車版本）、全新G7（以增程式電動車版本為主），以及G6/G9 2026款純電動車。軟件解決方案方面，小鵬汽車計劃2026年在所有新車型（Ultra 及 Ultra SE 版本）搭載VLA 2.0智能駕駛系統（Max 版本搭載模型蒸餾技術），並賦予初步L4級自動駕駛能力。集團亦同步推出天機AIOS 6.0智能座艙系統，Ultra版本車型有望搭載視覺語言模型（VLM）解決方案，進一步提升車內駕乘體驗。暫維持集團美股目標價30美元及「買入」評級。 (CW)infocast ・ 11 小時前
小鵬全球總部首次向公眾開放體驗
小鵬汽車(09868)今日正式啟動「小鵬AI科技智造之旅」項目，首次向公眾開放小鵬全球總部與廣州、肇慶智造基地，並面向中小學生開設汽車製造實踐課程。據介紹，在小鵬全球總部，超1萬名AI、汽車、機器人及飛行汽車領域的研發人員辦公室。園區核心體驗點包括可試駕全系車型的全球旗艦店、全球首個飛行汽車博物館，以及系統展示AI技術樹的AI出行體驗中心。 #小鵬汽車 (CW)infocast ・ 8 小時前
據報小鵬汽車(09868.HK)成功註冊圖靈AI座艙商標
據內媒引述企查查信息資料顯示，小鵬汽車-W(09868.HK)旗下廣東小鵬汽車科技集團近日成功註冊一枚「小鵬圖靈AI座艙」商標，國際分類為運輸工具，已申請商品/服務包括陸地車輛馬達、自動駕駛汽車及無人駕駛汽車等。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
《大行》高盛料內地車企今年本土業務利潤承壓 加速海外擴張 比亞迪(01211.HK)及小鵬(09868.HK)具優勢
高盛發表報告表示，周一(5日)及周二(6日)舉辦中國汽車2026年管理層展望系列會議，舉行了10場線上會議，涵蓋六家整車製造商(OEM)、兩家零件供應商及一家經銷商，參與公司包括上汽集團(600104.SH)、廣汽(02238.HK)、小米(01810.HK)、零跑汽車(09863.HK)、長城汽車(02333.HK)、賽力斯(09927.HK)。 整體而言，該行對中國汽車行業觀察到四大核心主題：(1)上述管理層普遍對行業總量持保守態度；幾乎所有OEM預期企業自身將實現雙位數銷量增長，並加大海外拓展力度，(3)新車型推出節奏積極，尤其高端市場競爭顯著加劇；(4)汽車產業鏈各環節或面臨潛在價格及利潤率壓力。 公司管理層普遍對行業總量持保守態度，各公司管理層普遍預期，2026年國內乘用車零售銷量按年增長介乎跌5%至升1%，雖受惠於「以舊換新」補貼政策的延續，但整體補貼規模略有下降(根據已公布的短期資金安排推算，2026年涉及消費品部分的全年補貼總額約2,500億人民幣。 高盛預計中國2026年新能源車零售銷量增長約10%。在不同價格區間方面，多數企業認為17萬至18萬元人民幣(下同)以上車AASTOCKS ・ 1 天前
特斯拉上海超級工廠已生產500萬台電驅系統
特斯拉(Tesla)於社交網站披露，位於上海超級工廠第500萬台電驅系統下線。特斯拉稱，自主研發三合一集成電驅系統，由電機、齒輪箱和逆變器組成是電動車強大的「心臟」，擁有更高能量轉化效率、更緊湊結構和更輕重量超省電、性能強、壽命長，給車輛帶來強勁動力和卓越操控。 (WL)infocast ・ 1 天前
富豪汽車因倒車影像問題在美國召回逾41萬輛汽車
美國國家公路交通安全管理局周四表示，瑞典富豪汽車因後視攝影機問題，將在美國召回413,151輛汽車。 是次召回涉及2021年至2025年款的XC40車型，是繼去年5月首次召回之後，而同一市場對同一車型進行的第二次召回。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
福特(F.US)擬2028年推出第三級駕駛輔助系統
福特汽車(F.US)表示，將於2028年推出第三級駕駛輔助系統，使駕駛者在特定高速公路行駛時，可暫時將雙手離開方向盤並移開視線。 該公司表示，該技術計劃採用光學雷達作為支援，將率先應用於加州專責團隊開發的福特新電動車平台，計劃未來擴至其他車款。該平台首款車型為中型電動卡車，預計2027年上市，目標售價3萬美元，將搭載現行福特車款尚未配備的先進軟體系統。公司稱第三級自動駕駛系統不會在入門車款上列為標準配備，而是選配方案，具體費用未定，又稱有時間制定定價策略。 福特正致力於自主研發系統，以降低對供應商依賴，藉此削減成本及加快更新速度。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前