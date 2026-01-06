Tesla 在泰國啟動 Robotaxi 計劃招聘新職位

Tesla 最近在泰國啟動了其 Robotaxi 計劃的招聘活動，並在該國發布了兩個新職位。此次招聘的車輛操作員職位位於曼谷和九龍，與數據收集有關，這是泰國的首次招聘，也是該公司在全球的第二十個國家招聘。根據 Tesla Yoda 的消息，這次招聘是全職的車輛操作員職位，以前的招聘則是為期六個月的兼職角色，這些職位相當於美國的 AI 安全操作員角色。

國家 職位 職位類型 美國 車輛操作員 全職 印度 車輛操作員 全職 以色列 車輛操作員 全職 台灣 車輛操作員 全職 德國 車輛操作員 全職 捷克共和國 車輛操作員 全職 匈牙利 車輛操作員 英國 車輛操作員 全職 芬蘭 車輛操作員 全職 瑞士 車輛操作員 全職 瑞典 車輛操作員 全職 荷蘭 車輛操作員 全職 奧地利 車輛操作員 全職 西班牙 車輛操作員 全職 挪威 車輛操作員 全職 義大利 車輛操作員 全職 土耳其 車輛操作員 全職 泰國 車輛操作員 全職

這些職位的主要任務通常涉及數據收集，這對於提升自動駕駛系統的運作至關重要。Tesla 的自駕計劃依賴於實際數據的積累和存儲，觀察車輛及交通行為，以及人類駕駛的行為模式，以提高安全性和整體性能。這次的招聘顯示了 Tesla 在全球自動駕駛市場上積極追求主導地位的計劃。

雖然 Tesla 在該領域面臨多家知名競爭對手，但其已經在美國建立了自己的主導地位，其全自動駕駛套件幾乎每周都在不斷完善。目前，Tesla 的全自動駕駛套件已在七個國家和地區推出，包括美國、加拿大、中國、墨西哥、波多黎各、澳洲和新西蘭。該公司最希望擴展的市場是歐洲，但當地的監管障礙一直是延遲其上市的主要原因。Tesla 在法國和西班牙等多個歐洲國家進行了多個月的測試，並在某些地區獲得了監管機構的支持。公司希望能夠克服這些障礙，並在今年首次在歐洲推出其全自動駕駛套件。

隨著 Tesla 在全球範圍內不斷擴張和招聘，這不僅顯示了其在自動駕駛技術上的領先地位，也反映了其對未來交通運輸的願景。Tesla 的創新不僅在技術上引領潮流，更為全球的出行方式帶來了積極的影響，讓人們對未來的出行體驗充滿期待。

