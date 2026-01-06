跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
Tesla 在泰國啟動 Robotaxi 計劃招聘新職位
Tesla 最近在泰國啟動了其 Robotaxi 計劃的招聘活動，並在該國發布了兩個新職位。此次招聘的車輛操作員職位位於曼谷和九龍，與數據收集有關，這是泰國的首次招聘，也是該公司在全球的第二十個國家招聘。根據 Tesla Yoda 的消息，這次招聘是全職的車輛操作員職位，以前的招聘則是為期六個月的兼職角色，這些職位相當於美國的 AI 安全操作員角色。
國家
職位
職位類型
美國
車輛操作員
全職
印度
車輛操作員
全職
以色列
車輛操作員
全職
台灣
車輛操作員
全職
德國
車輛操作員
全職
捷克共和國
車輛操作員
全職
匈牙利
車輛操作員
英國
車輛操作員
全職
芬蘭
車輛操作員
全職
瑞士
車輛操作員
全職
瑞典
車輛操作員
全職
荷蘭
車輛操作員
全職
奧地利
車輛操作員
全職
西班牙
車輛操作員
全職
挪威
車輛操作員
全職
義大利
車輛操作員
全職
土耳其
車輛操作員
全職
泰國
車輛操作員
全職
這些職位的主要任務通常涉及數據收集，這對於提升自動駕駛系統的運作至關重要。Tesla 的自駕計劃依賴於實際數據的積累和存儲，觀察車輛及交通行為，以及人類駕駛的行為模式，以提高安全性和整體性能。這次的招聘顯示了 Tesla 在全球自動駕駛市場上積極追求主導地位的計劃。
雖然 Tesla 在該領域面臨多家知名競爭對手，但其已經在美國建立了自己的主導地位，其全自動駕駛套件幾乎每周都在不斷完善。目前，Tesla 的全自動駕駛套件已在七個國家和地區推出，包括美國、加拿大、中國、墨西哥、波多黎各、澳洲和新西蘭。該公司最希望擴展的市場是歐洲，但當地的監管障礙一直是延遲其上市的主要原因。Tesla 在法國和西班牙等多個歐洲國家進行了多個月的測試，並在某些地區獲得了監管機構的支持。公司希望能夠克服這些障礙，並在今年首次在歐洲推出其全自動駕駛套件。
隨著 Tesla 在全球範圍內不斷擴張和招聘，這不僅顯示了其在自動駕駛技術上的領先地位，也反映了其對未來交通運輸的願景。Tesla 的創新不僅在技術上引領潮流，更為全球的出行方式帶來了積極的影響，讓人們對未來的出行體驗充滿期待。
推薦閱讀
其他人也在看
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 8 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 14 小時前
港鐵老翁涉揮拳襲女乘客 車廂爭位坐：「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 19 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 13 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好
韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。姊妹淘 ・ 12 小時前
陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金
陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
本地｜ 政府中午公布孫東出訪美國 四小時後取消行程
政府中午12時發稿公布，創新科技及工業局長孫東將出訪美國。不過，當局在4小時20分鐘後公布行程取消。據悉，出訪團隊仍身處本港。Fortune Insight ・ 10 小時前
同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣
根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出鉅亨網 ・ 5 小時前
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
計劃今年暑假去日本旅遊的港人要留意了！日本政府早前宣佈將於2026年7月起大幅調高出境稅，由現時每人1,000日圓激增至3,000日圓，相等於原來的三倍！這項被稱為「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）的徵費，無論是外國遊客還是日本國民，只要年滿2歲從日本離境都要繳付。隨著日圓匯率持續低企吸引大量遊客訪日，多個熱門景點出現嚴重人潮問題，日本政府希望透過提高出境稅來改善過度旅遊帶來的影響，同時為各項觀光設施升級籌集資金。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
保錡＠ERROR《全民造星VI》決賽訪問孝淵被批英文失禮 經理人晦氣解畫 193唔撐仲爆內情
《全民造星VI》周日晚舉行決賽，並且同TVB《萬千星輝頒獎典禮》一齊喺澳門舉行，擺明打對台。ViuTV嚴陣以待組成星級評判團Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 1 天前