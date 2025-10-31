舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
Tesla 在洛杉磯成功後計劃開設兩間新餐廳
經過數年的開發與建設，Tesla 終於在 7 月 21 日當地時間下午 4:20 正式向公眾推出其新設施——Diner。這一概念最早由 Elon Musk 在 2018 年 12 月提出，旨在結合充電站與用餐體驗，為電動車車主提供更加便捷的服務。
Diner 的推出標誌著 Tesla 在顧客體驗方面的又一創新。這不僅僅是一個充電站，更是一個社交空間，讓駕駛者在充電的同時，可以享用美食，並與其他車主交流。Diner 的設計融合了現代科技與舒適的用餐環境，充分體現了 Tesla 對於提升用戶體驗的承諾。
隨著電動車市場的迅速增長，Tesla 為了滿足顧客日益多樣化的需求，持續推陳出新。Diner 的推出不僅提升了品牌形象，更為 Tesla 帶來了新的收入來源。這一創新不僅能夠增強顧客的忠誠度，還有助於吸引更多潛在用戶，進一步擴展市場份額。
Tesla 的這一新功能展示了其在技術與消費者服務方面的前瞻性思維，並且在行業內樹立了新的標杆。未來，隨著更多類似設施的推出，Tesla 將有望持續引領電動車市場的發展，並進一步鞏固其在行業中的領導地位。
推薦閱讀
其他人也在看
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 9 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 8 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 10 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 13 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 9 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 14 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 10 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」
去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。法庭線 ・ 10 小時前
川普籲廢除參院關鍵表決門檻 終結聯邦政府停擺
（法新社華盛頓30日電） 隨著共和黨面臨愈來愈多的壓力，要求儘速恢復政府運作，美國總統川普今天呼籲廢除參議院推進法案所需的關鍵60票門檻，主張以所謂「核子選項」（Nuclear Option），結束政府停擺。採取所謂的『核子選項』，廢除阻撓議事，廢除它！法新社 ・ 5 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【UNIQLO】限定優惠 秋冬單品低至$79（即日起至06/11）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來超輕型羽絨外套、寬版牛仔褲、棉質/彈性9分褲及AIRism棉質長袖！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前