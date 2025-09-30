Tesla 在澳洲和紐西蘭的 FSD 監控行駛達到 100 萬公里

Tesla 的全自動駕駛（FSD）監督軟件在澳洲和紐西蘭達成了一個重要里程碑。在公開發佈不到兩周的時間內，車主們集體駕駛了超過 100 萬公里，使用這一先進的駕駛輔助系統。這一成就的達成正值一輛 Model Y 成功行駛 13,500 公里，穿越澳洲的道路，使用 FSD 監督系統。

迅速採用

這家電動車制造商在其官方 Tesla 澳洲和紐西蘭 X 帳戶上確認了 FSD 監督的里程碑，指出駕駛者在使用 FSD 監督時的日均行駛距離約為 80,000 公里。為了突出這一里程碑，Tesla 表示，這一距離相當於繞澳洲 67 圈或從奧克蘭到因弗卡基爾的 625 次旅行。Tesla 在帖子中寫道：「在不到 2 週的時間內，車主們在澳洲和紐西蘭的 FSD 監督下行駛了 100 萬公里。這大約是繞澳洲 67 圈或從奧克蘭到因弗卡基爾的 625 次旅行。」

廣告 廣告

澳洲已成為 FSD 監督新市場之一，公共訪問於 9 月 18 日開通。該國也是首個接收全自動駕駛（監督）系統的右駕市場。

訂閱服務

FSD 在澳洲的快速採用突顯了當地車主的熱情，儘管大部分地區的 Tesla 車隊仍使用不支持 FSD 最新版本的舊款硬件 3 系統。一旦更新推送到 HW3 車輛，FSD 在澳洲和紐西蘭的採用率可能會更顯著上升，這在 techAU 的報告中有所提及。這一里程碑的到來也正值 Tesla 正式推出 FSD 監督訂閱計劃之前，該計劃在澳洲的價格為每月 $149 / 約 HK$ 1,162，在紐西蘭則為 $159 / 約 HK$ 1,240。這一訂閱服務預計將為選擇不以全價購買該系統的駕駛者提供 FSD 的訪問權限。

Tesla 的創新不僅改變了駕駛體驗，也在市場中創造了新的商機。隨著 FSD 監督系統的推廣和訂閱服務的推出，Tesla 預示著未來電動車市場的發展潛力，這將進一步促進其在全球市場的增長和影響力。

推薦閱讀