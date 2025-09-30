Tesla 在美國發佈 Model Y Performance 車型

Tesla 最近在美國正式發佈了全新的 Model Y Performance，這款車在續航、性能及功能上均有顯著提升。新的 Model Y Performance 現在的 0-60 MPH 加速時間為 3.3 秒，相比於 2025 年版本的 3.5 秒有所改善。此外，續航能力也從之前的 277 英里提升至 308 英里。該車型的售價為 $57,490 / 約 HK$ 448,222，並且在今天（9 月 30 日）仍可享受 $7,500 / 約 HK$ 58,500 的電動車稅收抵免。如果在 10 月 1 日或之後下單，則需支付全額 $57,490 / 約 HK$ 448,222。

Tesla 也宣布了多項新功能，包括外觀及性能方面的改進，具體如下：

廣告 廣告

功能 改進內容 外觀改進 新的前後外觀造型

性能碳纖維尾翼提升空氣動力學效能 – 增加下壓力並降低阻力

新 21″ Arachnid 輪圈及輪胎，採用不對稱配置以改善抓地力和操控性 性能改進 新的駕駛模式提升高速駕駛控制能力

由於高密度電池單元，充電容量有所增加 內部改進 安靜的車艙，採用高端隔音材料和音響玻璃

前排運動座椅具加熱/通風功能，後排座椅具加熱及電動傾斜功能

加強的側墊及膝部支撐提升轉彎時的舒適性及穩定性

16″ 高清觸控屏

在美國之前，Tesla 已經在其他市場推出 Model Y Performance，並於本月初在歐洲開始交付。這款車型在美國的推出預計將為下一季度的交付數字增添幾千輛的業績。 Tesla 此次提前推出新車型，無疑是為客戶提供了一個良好的購車時機，因為這樣可以在稅收抵免到期前完成購買。

透過不斷的創新和改進，Tesla 不僅提升了其產品的競爭力，還展現了其在電動車市場中的長期成長潛力。隨著消費者對電動車需求的日益增加，Tesla 的新 Model Y Performance 將有助於推動其在市場上的正面影響，進一步鞏固其行業領導地位。

推薦閱讀