Tesla 在聖荷西展示接近量產的 Cybercab 概念車

Tesla 在加利福尼亞州聖荷西的 Santana Row 展廳展示了一款接近量產的 Cybercab，讓訪客得以近距離觀察這款自動駕駛雙座車的精緻設計。根據這款接近量產車輛的照片，電動車製造商對 Cybercab 的外觀和內部元素進行了細微但重要的更新，令這款車看起來更為精緻，且似乎比去年原型車更為舒適。在外觀和內部的細節方面，更新後的 Cybercab（最初由 Tesla 擁護者 Nic Cruz Patane 分享照片）現在配備了一種新的無框窗設計、加長的前保險杠底部擴展部件，以及略微更新的後掀蓋。

它還包括一個生產規格的前燈條，整合了頭燈、新的輪圈罩和號牌支架。值得注意的是，這款車現在配備了兩個擋風玻璃雨刷，而不是原型的單個裝置，並且還有電動門撐桿，似乎是為了使其蝴蝶門的開啟更加順暢。在內部方面，Cybercab 現在擁有重新設計的儀表板和門板、更新的地毯材料，以及稍微改良的座椅墊和新的中央杯架。腿部空間似乎也略微加大。更新後的 Tesla Cybercab 現已在聖荷西的 Tesla Santana Row 展示，這是目前對於這款新設計的最佳觀察機會。

最近數月，有關更新版 Cybercab 的目擊事件頻繁。在十月底，Tesla AI 團隊在員工穿著萬聖節服裝的情況下，展示了這款自動駕駛雙座車在 In-N-Out 餐廳的快餐車道上行駛的照片。這些照片雖然有趣，但卻意義重大，長期關注 Tesla 的人士指出，該公司有一個傳統，就是將原型車駛入快餐連鎖的車道中。即使在當時，Tesla 的愛好者也注意到 Cybercab 的設計變化，例如分段的日間行車燈和頭燈、實際的轉向燈，以及更加尖銳的擴展部件。

大型的車門開口，似乎預示著車輛更新的內部設計，也在當時被觀察到。隨著 Tesla 的新一波產品開始進入市場，關於其未來的討論也日益增多。Tesla 分析師 Dan Levy 指出，進入 2026 年，車輛交付的重要性正在減少。許多投資者也認同，隨著 Optimus 和人工智能的重要性逐漸上升，Tesla 的估值將不再僅僅依賴於汽車銷售。Elon Musk 曾表示，公司的未來將主要基於大規模的自動駕駛汽車和人形機器人。

隨著 Cybercab 的量產計劃定於 2026 年第二季度開始，Tesla 在自動駕駛和電動汽車市場的創新將持續推動其增長潛力。這不僅展示了 Tesla 在技術上的領先地位，更將對整個市場產生積極的影響，為未來的出行方式帶來全新的可能性。

