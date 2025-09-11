Tesla 在舊款車型中提升關鍵功能

Tesla 即將透過一個新更新改善一項在舊車型中並不存在的關鍵功能。Tesla 車輛擁有一整套駕駛輔助功能，其中一些能協助駕駛操作，而另一些則用來支持車輛周圍環境的感知。其中一項功能是駕駛可視化，隨著新更新的推出，基於 Intel 的 Tesla 車主即將透過簡單的軟件更新獲得升級。

Tesla 計劃使用 Unreal Engine 來提升駕駛可視化體驗。這次的更新將在基於 Intel 的車輛倒車時提供新的可視化功能，這在之前是無法實現的，但將隨著軟件更新 2025.32.2 推出。根據 Not a Tesla App 的報導，使用者在 2025.32.2 更新後發現了這一改進：“當我把車換入倒車檔時，完整的 FSD 可視化現在會保持顯示，而不會切換到舊的簡單自動駕駛可視化。這可能看似微小，但讓倒車過程變得更加順暢。”

在此之前，Tesla 的車輛使用的是基於 Intel 的處理器，而較新的車型則配備 AMD 芯片，能即時呈現這些可視化效果。這些車型在前進時能夠進行可視化，但在倒車時則無法實現，而這次的改變正是解決了這一問題。這對於擁有 Intel 處理器的車主來說是一個好消息，因為 Tesla 顯然正在關注這些車型的不足之處並進行改進。

此次更新中的這項未記錄的改進並不會出現在 Tesla 每次發佈的更新說明中，這使得它顯得格外引人注目。Tesla 透過不斷的技術創新，持續提升用戶體驗，進一步加強了其在電動車市場的競爭力。未來，隨著 Tesla 繼續推動技術進步，這些創新將對整個市場產生深遠的影響，讓消費者期待更多更好的駕駛體驗和智能科技的應用。

