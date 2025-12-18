Tesla 在英國市場的銷售情況：Model Y 和 Model 3 佔據首位

Tesla 在2025年持續主導英國電動車市場，隨著年末的到來，Model Y 和 Model 3 積極引領潮流。根據 EU-EVs 收集的數據，Model Y 今年的銷售量達到 18,890 輛，而 Model 3 則以 16,361 輛緊隨其後。最暢銷的電動車之一是 Audi Q4 e-tron，銷量為 10,287 輛，顯示出與 Tesla 的差距相當明顯，遠遠領先於其他車型，如 BMW i4 和 Audi Q6 e-tron。

根據最新數據，Tesla 在2025年迄今已交付 42,270 輛車輛，佔據了整體汽車市場 9.6% 的份額。雖然與去年相比，Tesla 的銷量有所下降，因為去年在英國的總銷量達到 50,090 輛，不過目前的表現仍然讓人印象深刻。儘管面臨來自 CEO Elon Musk 與特朗普政府的關聯及其在 DOGE 上的參與影響，Tesla 在市場上的競爭力依然強勁。值得一提的是，2025年有幾個月份的消費者需求明顯強勁，例如 2 月份銷量增長超過 20%，而 6 月份也有 14% 的增長。

在全球市場中，Model Y 表現出色，尤其在歐洲和美國等大型市場上。該車型的成功源於其完美結合的奢華感、空間及可持續性，恰好滿足了消費者的需求。隨著電動車市場的不斷擴大，Tesla 的創新和技術不僅促進了自身的增長潛力，還對整個汽車市場產生了積極影響，為未來的電動車發展奠定了堅實的基礎。Tesla 的不斷進步和市場適應能力，無疑將使其在未來的競爭中保持領先地位。

