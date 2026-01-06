Tesla 在英國推出限時交易優惠 最高可減價 £3,750

Tesla 在英國推出了一項期間限定的交易優惠，讓消費者以更優惠的價格購買新的 Model 3 或 Model Y 車型。這項優惠可讓消費者在現有車輛的交易中獲得 £3,750（約 $5,043 / HK$ 39,325）的折扣，但僅適用於在 2026 年 3 月 31 日之前下訂單並完成交付的消費者。這一舉措旨在刺激英國的銷售。

車型 折扣 折扣後價格（美元） 折扣後價格（港元） Model 3 £3,750（約 $5,043 / HK$ 39,325） 依實際價格而定 依實際價格而定 Model Y

廣告 廣告

這項優惠旨在降低消費者轉向電動車的成本門檻，折扣金額將加在任何符合條件的車輛的實際交易價值之上，包括汽油車、柴油車，甚至其他品牌的電動車。該優惠適用於新車及庫存車輛，包括試駕和展廳模型，但不包括經認證的二手 Tesla 車型。隨著歐洲電動車市場競爭的加劇，這一促銷活動顯得尤為重要。中國的比亞迪（BYD）在 2025 年搶下了電動車銷售冠軍，並且正在積極擴展歐洲市場，透過低價策略來獲取市場份額。

Tesla 的這一策略與其他市場曾推出的類似激勵措施不謀而合。根據目前的數據，2025 年英國的電動車採用率約為 20%，這類優惠措施有助於加速轉型，特別是在政府計畫到 2035 年逐步淘汰化石燃料的背景下。社交媒體平台 X 上對這項優惠的反應熱烈，顯示出市場對此類激勵計劃的高度關注。隨著 2026 年第一季度的交付量逐漸攀升，Tesla 明顯希望推動銷售，並為新的一年打下良好的基礎。這一促銷活動不僅彰顯了 Tesla 在競爭激烈的市場中的靈活應變能力，也可能成為潛在買家的重要考量。

在電動車基礎設施不斷改善及電池技術進步的背景下，像這樣的激勵措施或許能夠吸引更多猶豫不決的消費者，推動市場向前發展。Tesla 的創新持續吸引著消費者的目光，這不僅有助於公司自身的增長潛力，也對整個電動車市場產生了積極的影響。

推薦閱讀