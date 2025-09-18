Tesla 在華爾街獲得價格預測上調，但引發疑問

Tesla (NASDAQ: TSLA) 今日獲得華爾街分析師上調目標價，報告中指出該公司的股價可能會因其在機器人技術和自動駕駛方面的執行而上升或下降。然而，這一目標價仍低於 Tesla 當前的交易水平。高盛的 Mark Delaney 在給投資者的報告中表示，若能成功執行兩個關鍵項目：人形機器人和自動駕駛，Tesla 將有機會鞏固其在市場中作為穩定安全投資的地位。Delaney 在報告中提到：「如果 Tesla 能在如人形機器人和自動駕駛等領域獲得超過市場的份額，那麼我們的目標價將有上行潛力。」Delaney 對 Tesla 股價的目標由 $300 上調至 $395。當前，Tesla 的交易價格在 $420 至 $430 之間，使得高盛的新目標價顯得有些矛盾。

他還指出，Tesla 可能面臨一些外部因素，這些因素會限制其股價增長的能力，包括競爭以及可能自身的執行不足：「……儘管如果競爭限制了利潤（如中國的 ADAS 市場所發生的情況）或 Tesla 未能有效執行，那麼股價可能會下跌。」這份報告引人關注，因為它似乎指出了顯而易見的事實：如果 Tesla 表現良好，股價將上升；如果表現不佳，則股價會下跌。昨天的文章中提到，Tesla 是為數不多的幾隻似乎不受財務狀況或具體因素影響的股票，相反，它更受到圍繞公司的敘事影響，而非技術指標。耶魯大學副院長稱 Tesla 是「我們見過的最大迷因股票」。

在機器人技術方面，Tesla 的實力強勁，隨著 Optimus 項目的推進，該公司在市場上的口碑良好，並且每一版機器人的發佈都展現出穩定的進步。在自動駕駛方面，Tesla 每幾週在奧斯汀擴展其 Robotaxi 平台，並在舊金山灣區設有相當大的地理圍欄。其全自動駕駛系統是全球最強大的系統之一，極具實用性和準確性。如果公司能持續完善該平台，最終推出無需駕駛員或監督的全自動駕駛版本，將能獲得顯著的價值增長。Tesla 在創新領域的持續努力，不僅增強了其市場地位，也為未來的成長潛力鋪平了道路，對於整個市場而言，這無疑是一個積極的影響。

