Tesla 在西班牙加速推進全自動駕駛測試

Tesla 的全自動駕駛（監督）計劃正在歐洲迅速推進，其中西班牙成為根據該國新ES-AV框架計劃的主要測試中心。根據西班牙交通總局（DGT）發布的信息，Tesla 已經在該國展開 FSD 測試。西班牙的 ES-AV 框架於 2025 年 7 月啟動，旨在標準化從原型到預先認證階段的自動駕駛車輛測試。DGT 在其官方網站上描述了該計劃的目的：“該計劃旨在補充並加強監管、研究及透明度的努力，支持汽車技術和產業的創新與進步。

同時，也希望把西班牙打造成自動駕駛技術的先驅和領導者，尋求解決當前交通系統某些缺陷或負面外部性的方案。”該計劃根據技術成熟度和公司的運營範圍，劃分為三個測試階段。每個階段都有一套最低資格要求，申請者必須表明希望參加的階段，至少根據其特定技術發展來選擇。根據 Tesla 觀察者 Kees Roelandschap 在 X 平台上的報導，DGT 的新框架有效地為全國範圍內的 FSD 測試綠燈放行。

目前，Tesla 在西班牙擁有 19 台獲准在該國道路上測試 FSD 的車輛，預計未來幾個月這一車隊會有所增長。該計劃的起始日期定於 2025 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日。DGT 也指出，無限制的 FSD 測試可以在西班牙的任何國道上進行。由於 Tesla 已經進入 ES-AV 計劃的第三階段，車內安全操作員是可選的，並可允許遠程監控。

Tesla 在西班牙的 FSD 測試有望幫助公司獲得大量真實道路數據，考慮到該測試的範圍，西班牙似乎會成為對 FSD 操作友好的歐洲國家之一。至今，Tesla 在歐洲的 FSD 推進引人注目，該公司已在德國、法國和意大利進行 FSD 演示，並計劃於 2026 年初在荷蘭尋求國家批准。這些舉措不僅展示了 Tesla 在自動駕駛技術上的雄心壯志，也凸顯了其不斷擴展市場的潛力。隨著 Tesla 在 FSD 技術上的持續創新和進展，未來的市場前景可望更加光明。

Tesla 透過這些努力，正積極塑造未來交通運輸的格局，推動行業向更高的安全性和效率邊界邁進。

