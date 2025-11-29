Tesla 在西班牙加速推進全自動駕駛測試

Tesla 的全自動駕駛（Supervised）計劃在歐洲迅速展開，西班牙成為根據該國新推出的 ES-AV 框架計劃的重要測試中心。根據西班牙交通總局（DGT）發布的信息，Tesla 已經在該國積極測試其 FSD 系統。西班牙的 ES-AV 框架計劃於 2025 年 7 月啟動，旨在標準化從原型到預先認證階段的自動駕駛汽車測試。DGT 在其官方網站上描述了該計劃的目的：「該計劃旨在補充和加強監督、規範、研究和透明度的努力，同時支持汽車技術和行業的創新與進步。

此框架還旨在把西班牙定位為自動駕駛技術的先驅和領導者，尋求解決當前交通系統某些不足之處或負面外部性的方案。」該計劃根據技術成熟度和公司的運營範圍，確定了三個測試階段。每個階段都有一系列最低資格要求，申請者必須根據其特定技術發展表明希望參加的階段。根據 Tesla 觀察者 Kees Roelandschap 在 X 平台上的報導，DGT 的新框架有效地為全國範圍內的 FSD 測試提供了綠燈。

廣告 廣告

目前，Tesla 在西班牙擁有 19 輛獲准在該國道路上測試 FSD 的車輛，未來幾個月內該車隊可能會進一步擴大。該計劃的開始日期為 2025 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日。DGT 還指出，無限的 FSD 測試可以在西班牙的任何國家路線上進行。由於 Tesla 已經進入 ES-AV 計劃的第三階段，車內安全操作員是可選的，並且允許遠程監控。Tesla 在西班牙的 FSD 測試可能幫助公司獲取大量實際道路數據。

考慮到可進行的測試範圍，西班牙似乎會是對 FSD 操作友好的歐洲國家。目前，Tesla 在歐洲的 FSD 推進頗具亮點，公司已在德國、法國和意大利舉辦 FSD 演示，並計劃在 2026 年初在荷蘭推動國家批准。隨著 Tesla 在全自動駕駛技術上的不斷突破，該公司不僅在提升自身的市場競爭力，還在推動整個行業的創新與發展。Tesla 的 FSD 系統在實際測試中不斷收集數據，這將進一步促進其技術的進步和優化，為未來的出行方式帶來更多可能性，展現出其巨大的成長潛力和對市場的正面影響。

Tesla 的創新不僅改變了駕駛的未來，也為整個交通體系的發展提供了全新的視角。

推薦閱讀