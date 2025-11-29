Tesla 在西班牙的全自動駕駛測試取得顯著進展

Tesla 的全自動駕駛（Supervised）計劃正在歐洲迅速推進，西班牙成為根據該國新推出的 ES-AV 框架計劃的一個重要測試中心。根據西班牙交通總局（DGT）公布的信息，Tesla 已經在該國積極進行 FSD 測試。西班牙的 ES-AV 框架計劃於 2025 年 7 月啟動，旨在標準化從原型車到預先認證階段的自動化車輛測試。DGT 在其官方網站上闡述了該計劃的目的：「該計劃旨在補充和增強監管、研究及透明度的努力，同時支持汽車技術和行業的創新與進步。

這一框架還旨在利用機會，將西班牙定位為自動化車輛技術的先驅和領導者，尋求提供幫助克服或減輕當前交通系統某些缺陷或負面外部性的解決方案。」該計劃根據技術成熟度和公司的運營範圍，劃分為三個測試階段，每個階段都有最低資格要求，申請者必須根據其具體技術發展表明希望參加的階段。根據 Tesla 觀察者 Kees Roelandschap 在 X 平台上的報導，DGT 的新框架實際上為全國範圍內的 FSD 測試提供了綠燈。

目前，Tesla 在西班牙獲得了 19 輛車輛的測試授權，未來幾個月內該車隊可能會擴大。該計劃的開始日期標定為 2025 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日。DGT 也指出，可以在西班牙的任何國道上進行無限制的 FSD 測試。由於 Tesla 已經在 ES-AV 計劃的第三階段，因此車輛內的安全操作員是可選的，允許遠程監控。Tesla 在西班牙的 FSD 測試將幫助公司獲得大量實際行駛數據，考慮到該測試的範圍，西班牙似乎將成為對 FSD 操作友好的歐洲國家之一。

目前，Tesla 在歐洲的 FSD 推進十分引人注目，該公司在德國、法國和意大利進行了 FSD 演示，並在 2026 年初積極尋求荷蘭的國家批准。Tesla 的創新不僅體現在其自動駕駛技術上，更在於其積極探索新市場的潛力。在不久的將來，Tesla 將可能成為自動駕駛技術的市場領導者，推動全球交通系統的革新。隨著 Tesla 在 FSD 領域的持續努力，其對汽車行業和更廣泛市場的影響將愈加深遠。

