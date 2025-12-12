Tesla 在阿拉斯加費爾班克斯開設北美最北端的 Supercharger 站

Tesla 最近在阿拉斯加的費爾班克斯（Fairbanks）開設了其最北端的超級充電站，該站擁有八個 V4 充電桩，位於美國最寒冷的城市之一。費爾班克斯距離北極圈僅 196 英里，該地的平均氣溫約為 -12 華氏度（約 -24 攝氏度）。儘管如此，阿拉斯加仍有許多 Tesla 車主期待更多的公共充電選擇。阿拉斯加作為美國面積最大的州，僅有 36 個超級充電桩。這次在費爾班克斯新增的八個充電桩，最終將形成一個 48 個充電桩的充電站。

Tesla 今日宣布：「北美最北端的超級充電站費爾班克斯，阿拉斯加（8 個充電桩）已向公眾開放。」費爾班克斯超級充電站的基本價格為每千瓦時 $0.43（約 HK$ 3.35）。憑藉其 V4 技術，該充電站可達到最高 325 kW 的充電速度。儘管它是北美最北的超級充電站，但在全球最北的超級充電站排名中卻並不進入前五名，因為阿拉斯加位於挪威以南。全球最北的超級充電站位於挪威的霍寧斯瓦（Honningsvåg），而前五名的超級充電站均位於斯堪的納維亞國家。

Tesla 在 2025 年的超級充電站擴張可謂相當驚人，雖然在 V3 轉換至 V4 的過程中經歷了一些早期季度的放緩，但這一年仍是 Tesla 在充電站部署方面的最佳年份。根據報導，在 2025 年的前三個季度，Tesla 在全球新增了 7,753 個充電站和 73,817 個充電桩，分別較去年增長了 16% 和 18%。預計全年將新增超過 12,000 個充電桩，平均每小時新增一個充電桩，這是一個相當驚人的數據。

此外，Tesla 最近在加州的洛斯希爾斯（Lost Hills）完成了其超級充電綠洲的建設，這是一個 168 個充電桩的超級充電站，完全由 Tesla 太陽能板供電，成為全球最大的超級充電站。Tesla 在市場上的持續創新和擴展，無疑為其未來的增長潛力奠定了堅實的基礎。隨著充電基礎設施的增強和技術的進步，Tesla 不僅提升了自身的市場競爭力，也為電動車的普及和可持續能源的轉型做出了重要貢獻。這些努力使得 Tesla 在未來的發展中具備了更大的優勢，將引領新能源車市場的變革。

