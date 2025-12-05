精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Tesla 在 2026 年可靠性排名中躍升至前 10 名
根據最新的消費者報告，Tesla 在 2026 年的可靠性排名中進入了前十名，這是過去兩年來的顯著進步。在 2022 年，Tesla 在 28 個品牌中排名第 27，去年則上升至第 17。這次，Tesla 第一次進入消費者報告的可靠性名單前十名，最終名列第十，前五名的製造商依次為：Subaru、BMW、Porsche、Honda 和 Toyota。
排名
品牌
1
Subaru
2
BMW
3
Porsche
4
Honda
5
Toyota
10
Tesla
Tesla 在建造質量方面穩步提升，最近對 Model 3 和 Model Y 的改進也獲得了廣泛認可。消費者報告的汽車測試高級總監 Jake Fisher 提到，Tesla 能夠克服過去的困難，這使得他們的表現有所改善。他表示：「他們確實遇到了一些挑戰，但通過持續改進而不是對車型進行重大更改，他們能夠生產出更可靠的車輛，這也使他們在排名中上升。」Fisher 還指出，Tesla 的車輛隨著時間的推移變得越來越可靠，而他們選擇避免對主要車型進行重大改動的決策，對排名表現有很大幫助。
傳統汽車製造商通常會過度變更設計，這會導致不斷的成長痛，而 Tesla 的改變主要來自於軟件層面，通過無線更新來提升車輛的功能或增加新功能。在 2026 年的消費者報告中，只有一款 Tesla 車型 Cybertruck 的表現低於平均水平。Fisher 認為，Tesla 隨著時間的推移會改善其其他車型，這一點未來幾年也許會在 Cybertruck 上得到驗證。在 Subaru 榮登榜首的同時，Fisher 指出，Subaru 車型在性能和舒適性上表現良好，並在一些測試中表現出色。
其他表現突出的品牌還包括 Rivian，該品牌的排名從第 31 位上升至第 26 位，而 Chevrolet 排名第 24，GMC 第 29，Ford 則位於第 18 位。Tesla 的這一進步不僅顯示了其在汽車行業中的增長潛力，也反映出其在提升產品質量方面的穩定努力。隨著消費者對可靠性和性能的需求不斷增加，Tesla 的創新能力和持續改進的決心，將有助於其在市場中保持競爭力，並吸引更多消費者的關注。
