Tesla 在 Giga Texas 新增 Optimus 生產廠房建設進展明朗

無人機操作員 Joe Tegtmeyer 早前在社交媒體上分享了他拍攝的影片，顯示 Tesla 的建設團隊正在工廠進行地面平整和清理工作。這些工作是為了準備未來的擴建項目，顯示出 Tesla 在持續擴大其生產能力及提升效率方面的決心。在影片中，可以清楚看到施工現場的繁忙景象，工人們和機械設備正在有條不紊地進行作業，為未來的生產設施鋪路。這一系列的建設活動進一步強調了 Tesla 在電動車產業中的領導地位，並顯示出其對於技術創新和生產流程改善的重視。

這些建設計劃的推進，不僅有助於提升 Tesla 的生產能力，還可能對整體電動車市場產生積極影響。隨著 Tesla 持續致力於優化其生產流程及擴大產量，未來有望為消費者提供更具競爭力的產品選擇，並進一步推動電動車的普及。Tesla 的創新精神和不斷成長的潛力，將繼續在市場上發揮重要作用。

推薦閱讀