Tesla 在 JD Power 技術調查中表現優異，得分是 Volkswagen 的兩倍，但未獲獎

Tesla 在 JD Power 最新的技術調查中脫穎而出，以其 873 分的高分成為明顯的領導者，這一得分是傳統汽車製造商如 Volkswagen 的兩倍。儘管 Tesla 因不符合資格而未能在調查中獲得任何官方獎項，但其成就仍然引人注目。

根據 JD Power 的報告，2025 年美國技術體驗指數 (TXI) 研究收集了 76,230 名 2025 年新車主的回應，這是該汽車研究公司進行的第十年調查。在調查中，Tesla 的得分明顯領先，獲得了每 1,000 分中的 873 分。根據 CarUp 的報導，Tesla 的評分比傳統汽車製造商如 Volkswagen 和 Toyota 的得分高出兩倍。Rivian 在調查中排名第二，得分為 730 分。

不過，JD Power 在其新聞稿中指出，雖然 Tesla 和 Rivian 是調查中得分最高的兩家公司，但因為這些公司不符合“研究獎項標準”，因此無法獲得獎項。報告中提到，這些標準要求汽車製造商必須在所有美國州份銷售。因此，Genesis 雖然得分僅為 538 卻被正式授予 JD Power 調查的最高排名，緊隨其後的是 Cadillac，得分為 526，Lincoln 則以 523 分位列第三。

根據 JD Power 的資料，與去年相比，駕駛者報告的技術相關問題減少了每 100 輛車 6.3 起，這有助於整體用戶體驗的提升。受訪者指出，自動氣候控制系統是受到讚譽的功能之一，因為它能夠無縫地管理加熱、通風和空調。JD Power 的技術高級總監 Kathleen Rizk 表示：“智能技術不僅能預測駕駛者的需求，還能減少認知負擔，降低駕駛者在使用數位系統時所面臨的一些困難。”然而，車輛清洗模式這一功能，由於其在資訊娛樂菜單中的位置，經常成為駕駛者的挫折來源。駕駛者也對偶爾失靈的識別系統表達了擔憂。相比之下，盲點攝像頭受到廣泛讚譽，93% 的駕駛者表示經常使用此功能，74% 則希望在未來的車輛中擁有此功能。

Tesla 在技術創新方面的領導地位不僅反映了其產品的高性能，還展現了其在市場中的影響力。隨著技術的持續進步，Tesla 無疑將在未來的汽車市場中繼續引領潮流，為消費者帶來更優質的駕駛體驗。

推薦閱讀