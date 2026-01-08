Tesla 在 MotorTrend 的 SDV 創新獎中獲得多項榮譽

Tesla 在 MotorTrend 的 2026 年軟件定義車輛 (SDV) 創新獎中脫穎而出，成為最受認可的汽車製造商之一。根據該出版物的新聞稿，兩位 Tesla 的關鍵員工因其在人工智能、自動駕駛和車輛軟件方面的貢獻而獲得了榮譽。MotorTrend 的 SDV 獎項於 2026 年 CES 展期間在拉斯維加斯頒發，Tesla 的領導者和工程師們參加了此次盛會。

今年的獲獎者中，最引人注目的是 Tesla 的人工智能軟件副總裁 Ashok Elluswamy，他因在推動人工智能和自動駕駛方面的卓越表現而獲得了先驅獎。Tesla 還在專家類別中獲得了認可，Autopilot 機器學習工程師 Lawson Fulton 因在 Tesla 的駕駛輔助和自動駕駛系統中的貢獻而受到了表彰。隨著汽車製造商如通用汽車、福特和 Rivian 也獲得了認可，Tesla 贏得的多項獎項尤為突出，這顯示出該公司在過去十年中對推廣軟件定義車輛的巨大影響。

廣告 廣告

從頻繁的 OTA 更新到數據驅動的自動駕駛方法，Tesla 一直將其車輛視為不斷演變的軟件平台，而非靜態產品。這使得 Tesla 的車輛在各自的市場中獨樹一幟，無疑是唯一能夠隨著時間的推移而不斷進步的汽車，特別是那些配備公司全自動駕駛系統的車型，隨著時間的推移變得越來越智能和自動化。此外，大多數 Tesla 的車輛更新是免費的，這也得到了全球客戶的廣泛讚賞。這些成就不僅彰顯了 Tesla 在電動車市場中的領導地位，也突顯了其在軟件創新方面的潛力。

Tesla 的持續創新和對自動駕駛技術的執著，無疑將在未來塑造汽車工業的發展方向，進一步提升其在市場中的影響力。

推薦閱讀