Tesla 在 Robotaxi 部署速度上面臨關鍵指標挑戰
根據高盛的 Mark Delaney 表示，Tesla 在 Robotaxi 指標上的表現至關重要。Tesla 正在推進其 Robotaxi 平台的擴展，計劃在奧斯丁（Austin）和加州灣區（California Bay Area）以外的地區推出服務，並計劃在包括休斯頓（Houston）、達拉斯（Dallas）、邁阿密（Miami）、拉斯維加斯（Las Vegas）和菲尼克斯（Phoenix）在內的五個城市展開業務。不過，Delaney 認為，擴張的速度才是關鍵所在。
他指出，Tesla 的重點在於能夠多快擴大無人駕駛的運營，包括 Tesla 的軟硬件是否能夠比競爭對手更快實現大規模運行，以及盈利能力的提升。隨著 Robotaxi 車隊的擴展，盈利能力也將逐漸顯現。能否賺錢將取決於 Tesla 能否在更多地區啟動載客服務，讓更多客戶能夠接觸到該計劃。在重大 Robotaxi 擴展之前，Tesla 還需要實現一些其他目標，其中之一便是在奧斯丁推出無人駕駛的載客服務。
這一周，Tesla 開始在奧斯丁測試無人駕駛 Robotaxi 服務，兩輛不同型號的 Model Y 被拍到時並無乘客，這是公司推進共享平台計劃的一個重大進展。Elon Musk 希望在奧斯丁的 Robotaxi 中移除安全監控。幾個月來，他一直提到計劃在 2025 年底之前實現這一目標，並於周日確認 Tesla 已經正式移除了車輛內的乘客，開始測試真正無監督的載客服務。雖然在奧斯丁的安全監控人員仍然坐在副駕駛席，但他們仍然有能力在緊急情況下進行干預。
畢竟，最終目標是確保安全，避免任何事故或傷害。高盛重申了對 Tesla 的中性評級及 400 美元（約 HK$ 3,120）的目標價格。Delaney 表示，Tesla 在其自主技術上取得了進展，近期的發展證明了這一點。隨著 Tesla 在無人駕駛技術的持續探索和擴展，該公司在未來幾年有望擁有更大規模的車輛車隊。如果 Tesla 決定啟動所有乘用車的 Robotaxi 服務，僅需一次簡單的空中更新就能啟用這一功能，而 Waymo 則可能受限於其委託的車輛。
這一點顯示了 Tesla 在市場上的潛在優勢和成長潛力，未來的發展不僅將為其增長提供動力，還可能對整個行業帶來正面的影響。
