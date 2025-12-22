Tesla 在 San Francisco 停電期間展示 FSD 系統穩定性

Tesla 本週分享了一段行車記錄，展示其全自動駕駛（FSD，Supervised）系統在舊金山大規模停電期間，如何在完全黑暗的街道上自如駕駛。與此同時，Waymo 的自駕出租車卻陷入停滯，導致交通擁堵。Elon Musk 在社交媒體上轉發了這段影片，強調兩者系統的明顯差異。在這段由 @Tesla_AI 帳戶發布的視頻中，可以看到一輛 Model Y 在停電期間依然順利運行。街燈、交通信號燈及周圍的照明全部熄滅，但該車輛依然如人類駕駛員般，自信且謹慎地行駛。

Musk 在他的帖子中指出：“Tesla 的自駕出租車未受舊金山停電影響。”Tesla 的 FSD 系統依賴於其先進的計算機視覺技術，而非依賴多種傳感器和複雜的數據處理，因此可以在困難的條件下自如應對。這一點在舊金山的情況中得到了充分證明。與此同時，Waymo 則因其自駕出租車在停電期間無法正常運行而受到質疑。多輛 Jaguar I-PACE 停在路口，造成交通堵塞，並需要人工拖走。

Waymo 表示，其車輛會將無法運作的信號燈視為四向停車，但由於停電的規模過大，導致部分車輛長時間停留以確認交叉口狀態，進一步加劇了擁堵情況。Waymo 的發言人指出，這次停電造成了舊金山的交通癱瘓，並承諾會提升技術以更好地適應類似情況。儘管如此，這一事件引發了業內觀察者的關注，因為自駕車輛本應能在信號燈故障和臨時連接中斷的情況下正常運行。Tesla 的創新在這次事件中再次凸顯了其技術的優勢。

無論是在惡劣的環境下，還是面對突發情況，Tesla 的系統展示了其出色的應對能力，這不僅加強了市場對其自駕技術的信心，也為未來的發展奠定了良好基礎。隨著 Tesla 持續推動自駕技術的進步，未來有望對整個交通生態系統帶來更積極的影響。

