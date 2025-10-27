葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器人技術領域的最新進展，顯示出其在日常生活中應用的潛力。
隨著這項技術的穩步推進，Tesla 不僅在電動車市場上持續創新，還在提升家庭生活的智能化水平方面展現出強大的能力。這不僅能夠改善人類的生活質量，還有望為未來的工作環境帶來變革。
Tesla 的這些創新不僅強化了其在科技市場的競爭地位，還展示了未來自動化生活的願景，預示著更高效、更智能的生活方式即將到來。 Elon Musk 的願景將持續推動這些技術的發展，為市場帶來積極的影響，並可能改變我們對於日常任務的看法。
