Tesla 增加 Cybercab 車輛製造職位招聘數量

根據最新的資料顯示，Tesla 的招聘網站上目前有 30 個與 Cybercab 項目相關的職位空缺，其中 25 個職位專注於汽車製造。這顯示出 Tesla 在推進其創新計劃方面的決心，特別是在自動駕駛出租車領域的發展。

Cybercab 項目旨在打造一款完全自動駕駛的出租車，預計將對交通運輸行業產生重大影響。Tesla 的這一舉措不僅展示了其在電動車科技上的領先地位，還有助於推動更環保的出行方式。

廣告 廣告

隨著對新職位的需求增加，Tesla 可能會進一步擴大其生產能力和市場影響力。Elon Musk 的願景不斷推動著這家公司向前邁進，未來的發展潛力值得期待。Tesla 的創新不僅能提升自身的市場競爭力，更有助於整個行業朝向更可持續的方向發展。

推薦閱讀