Tesla 增加 Roadster 相關職位招聘 迎接新車揭幕

Tesla 正在加快招聘與 Roadster 計劃相關的職位，這是該公司超級快速的超跑，CEO Elon Musk 曾暗示可能會具備懸浮功能。該公司似乎正在完成最後幾項準備工作，計劃於愚人節（4 月 1 日）揭曉這款車型，距今約有四個月的時間。Tesla 本週發布了三個與 Roadster 相關的新職位，分別涉及電池製造、一般製造和視覺工程。這三個職位均位於加州北部，其中兩個在 Fremont 工廠，另一個則在公司位於帕洛阿爾托的工程總部。

職位 地點 職責 技術項目經理，電池製造 Fremont 製造工程師，Roadster Fremont 涉及新電池產品和架構的概念開發和設備啟動，從概念開發到優化及交接給地方運營團隊。 製造視覺工程師，電池視覺 帕洛阿爾托 設計和擴展先進的檢查和控制系統，以提升下一代電池產品的性能、質量和成本。

Roadster 的揭曉計劃在 4 月 1 日進行，雖然最初預計在今年晚些時候推出，但能夠確定日期讓人感到欣慰。

Musk 在 10 月底的 Joe Rogan Experience 播客中表示：「無論是好是壞，這都將是難忘的。我的朋友 Peter Thiel 曾反思未來應該有飛行汽車，但我們並沒有飛行汽車。如果 Peter 想要一輛飛行汽車，他應該能夠購買一輛……我認為這有可能成為最難忘的產品揭曉。」生產計劃應該會在揭曉後的 12 至 18 個月內開始，這意味著可能在 2027 年見到這款車。Tesla 的不斷創新和對新技術的探索，無疑在提升其市場競爭力方面扮演著關鍵角色。

隨著 Roadster 的即將推出，Tesla 不僅在電動車領域持續引領潮流，更在技術創新方面展現出強大的成長潛力，對於未來的市場也將帶來積極的影響。

