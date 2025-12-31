Tesla 完成全美洲海岸至海岸無干預駕駛記錄

一位 Tesla 車主成功地完成了美國全境的全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱 FSD）橫貫之旅，並且在整個過程中沒有任何干預。這次旅行獲得了 Tesla 社區成員的熱烈慶祝，並受到了一些電動車製造商高層的讚賞。這位名叫 Davis Moss 的 Tesla 車主，駕駛著一輛隱形灰色的 Model 3，搭載 AI4 硬件。他根據 FSD 數據庫和社區追蹤器的數據顯示，Moss 在他的 Model 3 中行駛的最後 10,638.8 英里都是在 FSD 模式下完成的，並且他的車輛安裝了 FSD v14.2.1.25，這是在 12 天前更新的。

在 Moss 的慶祝帖中，他提到他的 Model 3 在 2 天 20 小時內成功完成了橫貫美國的全自動駕駛之旅，行程為 2,732.4 英里，從加利福尼亞州洛杉磯的 Tesla Diner 出發，最終抵達南卡羅來納州的默特爾海灘。他在帖子中表示：「這次旅行完全依靠 Tesla 的 FSD V14.2 完成，期間沒有任何形式的干預，包括在 Tesla 超級充電站的停車。」他後來補充道，整個旅程中沒有發生任何驚險情況。

廣告 廣告

這一里程碑式的 FSD 之旅得到了 Tesla 社區的廣泛讚譽，特別是因為自 2016 年 10 月 Elon Musk 公布 Autopilot 2.0 以來，無干預的橫貫駕駛就一直被視為一個目標。當時，Musk 預估到 2017 年底應該能實現這一目標。考慮到 Moss 在 Model 3 中的成就，Musk 的預估顯然並非不可能，只是稍晚了一些。Musk 本人也在 X 上慶祝了這一里程碑，Tesla 的 AI 軟件副總裁 Ashok Elluswamy 也在 X 上表示：「世界首個全自動橫貫駕駛，使用 Tesla 自駕 v14。

恭喜並感謝 @DavidMoss！」隨著這樣的創新，Tesla 不僅在技術上不斷推陳出新，還進一步鞏固了其在電動車市場的領導地位。這一成就不僅展示了 Tesla FSD 系統的潛力，也為未來的自動駕駛技術提供了重要的參考，顯示出 Tesla 在推動自動駕駛技術向前發展的決心和能力。隨著這些技術的進步，Tesla 的增長潛力和市場影響力也將持續上升。

推薦閱讀